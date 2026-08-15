Argentina LNG: YPF presentó al RIGI el proyecto de u$s 51.000 millones que busca convertir a Vaca Muerta en un polo mundial de GNL

Argentina LNG contempla una inversión acumulada de u$s 51.000 millones durante todo su desarrollo.

El proyecto es impulsado por YPF, Eni y XRG y busca exportar GNL producido a partir del gas de Vaca Muerta.

La primera etapa prevé dos unidades flotantes de licuefacción con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales.

La infraestructura incluye un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y 527 kilómetros entre Vaca Muerta y Río Negro.

YPF espera tomar la Decisión Final de Inversión antes de fin de año y comenzar las principales obras durante 2027.

El proyecto podría generar hasta 90.000 empleos en el pico de construcción y convertirse en una fuente estratégica de divisas para la Argentina.

YPF anunció la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para Argentina LNG, el megaproyecto destinado a transformar el gas de Vaca Muerta en exportaciones de gas natural licuado (GNL). Con una inversión acumulada estimada en u$s 51.000 millones durante toda su ejecución, la iniciativa se posiciona como la mayor inversión privada proyectada en la historia argentina y como el proyecto de mayor magnitud presentado hasta ahora bajo el régimen de incentivos.

El desarrollo es impulsado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, brazo energético de la emiratí Adnoc. El objetivo es construir una cadena integrada que abarque desde la producción de gas en la cuenca Neuquina hasta su procesamiento, transporte y posterior licuefacción frente a las costas de Río Negro.

El diseño contempla la construcción de infraestructura específica para abastecer dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG, que tendrán una capacidad conjunta inicial de 12 millones de toneladas anuales. Las instalaciones estarán ubicadas frente a la costa rionegrina, en el Golfo San Matías, y permitirán exportar la producción hacia distintos mercados internacionales.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que la incorporación al RIGI constituye un paso determinante para avanzar con el proyecto y planteó que Argentina LNG puede convertirse en una plataforma para ampliar las exportaciones energéticas, generar empleo, desarrollar proveedores nacionales y promover nuevas capacidades tecnológicas.

El esquema también contempla una obra de infraestructura de gran escala para conectar la producción de Vaca Muerta con la salida marítima. Entre los principales componentes figura un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y aproximadamente 527 kilómetros de extensión, acompañado por un poliducto para transportar los líquidos asociados y por plantas de tratamiento en la cabecera de producción.

La iniciativa prevé inicialmente una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con una eventual ampliación hasta los 18 millones. Para garantizar el suministro de materia prima se utilizarán bloques específicos de la formación no convencional, entre ellos Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, que serán desarrollados para asegurar el flujo necesario hacia el complejo de licuefacción.

El cronograma establecido por YPF contempla alcanzar la Decisión Final de Inversión antes de que termine el año. Si ese objetivo se cumple, 2027 aparece como el período previsto para comenzar con las principales obras. Además, la compañía proyecta lanzar próximamente una licitación para adquirir los caños destinados al nuevo gasoducto.

El financiamiento será otro de los puntos centrales. Para las etapas principales del proyecto se estima una inversión cercana a los u$s 30.000 millones, mientras que el consorcio trabaja en la estructuración de un esquema de Project Finance internacional de entre u$s 15.000 y u$s 18.000 millones. La intención es reunir a bancos y entidades financieras internacionales y respaldar los compromisos mediante los futuros ingresos derivados de los contratos de exportación.

Las proyecciones económicas también son significativas. Marín estimó que Argentina LNG podría generar ingresos por exportaciones de enorme magnitud y contribuir, junto con el desarrollo petrolero, a un flujo acumulado de divisas de hasta u$s 55.000 millones hacia comienzos de la próxima década.

El impacto sobre el empleo también forma parte de la expectativa oficial. El proyecto podría generar unos 45.000 puestos de trabajo permanentes, con un pico de hasta 90.000 empleos durante el momento de mayor intensidad de las obras, previsto hacia 2031.

El nuevo pedido de adhesión se suma al proyecto LLL Oil, por el cual YPF ya había solicitado el ingreso al RIGI con una inversión estimada en u$s 25.000 millones. Ese desarrollo contempla 1.152 pozos en cinco bloques de Vaca Muerta y apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios hacia 2032, con el crudo destinado principalmente a la exportación.

De esta manera, YPF busca avanzar simultáneamente sobre dos grandes frentes exportadores: el petróleo y el GNL. Argentina LNG representa, por su escala, una apuesta estratégica para convertir los recursos de Vaca Muerta en una fuente estructural de divisas y posicionar al país como un proveedor relevante de energía en los mercados internacionales.