Elisa Carrió defendió la inhabilitación electoral de Cristina Kirchner y afirmó que “no podés votar a un delincuente”

Elisa Carrió defendió la imposibilidad de Cristina Kirchner de competir electoralmente a partir de su condena firme en la causa Vialidad.

La dirigente sostuvo que la democracia argentina debe funcionar dentro del marco establecido por la Constitución Nacional y las leyes.

Carrió rechazó que la existencia de votantes que respaldan a Cristina Kirchner represente por sí misma un problema para el sistema democrático.

La ex diputada cuestionó una concepción de la democracia basada únicamente en la regla de la mayoría y advirtió sobre sus posibles derivaciones autoritarias.

También sostuvo que una eventual discusión sobre la justicia de la condena debe resolverse dentro del sistema jurídico y constitucional.

Carrió reivindicó su trayectoria en defensa del derecho y afirmó que no está dispuesta a abandonar sus principios por conveniencias políticas.

La ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, defendió la imposibilidad de Cristina Fernández de Kirchner de competir electoralmente a partir de su condena firme en la causa Vialidad y rechazó que esa situación implique un perjuicio para la democracia. La dirigente sostuvo que el sistema democrático no puede analizarse únicamente a partir de la voluntad de las mayorías, sino que debe funcionar dentro del marco establecido por la Constitución Nacional y las leyes.

Durante una entrevista radial, Carrió fue consultada acerca de la situación de la ex presidenta y sobre el hecho de que una parte del electorado todavía manifieste su intención de votarla pese a su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La pregunta abrió una discusión sobre la representación política de quienes continúan respaldando a una dirigente que, debido a su situación judicial, no puede participar de una elección.

El planteo fue realizado por el periodista Jairo Straccia, quien buscó diferenciar la discusión sobre la justicia o injusticia de la condena de una cuestión estrictamente institucional. El interrogante apuntó a determinar si la existencia de un sector de la sociedad que pretende votar a Cristina Kirchner puede generar un problema democrático cuando esa posibilidad electoral se encuentra legalmente impedida.

Carrió respondió desde una perspectiva centrada en el principio de legalidad. La dirigente sostuvo que una persona condenada por un delito mediante una sentencia firme no puede quedar al margen de las consecuencias jurídicas establecidas por el ordenamiento vigente debido a que conserve respaldo popular. En ese contexto, formuló una definición contundente: “No podés votar a un delincuente”.

La ex legisladora insistió en que la democracia no puede reducirse exclusivamente al resultado de una elección. Según su interpretación, la voluntad de la mayoría debe desarrollarse dentro de los límites fijados por la Constitución, las normas vigentes y los derechos fundamentales. Desde esa perspectiva, consideró que la imposibilidad de una persona condenada de presentarse a elecciones no representa un deterioro de la democracia, sino una consecuencia del funcionamiento del Estado de derecho.

Straccia volvió sobre el argumento de la representación y señaló que existe una parte de la sociedad que queda sin una candidata a la que pretende respaldar. Carrió respondió que la democracia argentina solamente puede funcionar dentro del orden constitucional y rechazó la idea de que la mayoría tenga un poder ilimitado para determinar qué conductas o situaciones pueden quedar exceptuadas de las reglas jurídicas.

En esa línea, cuestionó una concepción de la democracia basada exclusivamente en la regla de la mayoría. Para Carrió, si la voluntad mayoritaria careciera de límites institucionales, podría transformarse en una forma de autoritarismo. En respaldo de su planteo, hizo referencia al pensamiento político de Carl Schmitt y cuestionó los modelos en los que la voluntad popular se impone sin restricciones jurídicas.

La dirigente sostuvo que la democracia necesita reglas y límites previos destinados también a proteger a las minorías y garantizar derechos fundamentales. Bajo esa interpretación, la existencia de ciudadanos que continúan respaldando electoralmente a Cristina Kirchner no modifica las condiciones jurídicas derivadas de su condena.

La conversación también alcanzó una hipótesis diferente: qué ocurriría si la sentencia contra la ex presidenta hubiera sido injusta. Carrió planteó que incluso en ese escenario el debate debería permanecer dentro del sistema jurídico y constitucional. De esa manera, rechazó que la cantidad de personas que todavía desean votar a la dirigente pueda utilizarse como argumento suficiente para modificar las consecuencias de una resolución judicial firme.

La ex diputada reivindicó así una posición que considera central en su trayectoria política: la defensa del derecho y de las instituciones por encima de las conveniencias electorales. Su planteo volvió a colocar en el centro de la discusión la relación entre la voluntad popular y los límites constitucionales que deben regir la competencia política.

En el cierre de la entrevista, Carrió enfatizó que su postura responde a una concepción política vinculada con el respeto por el orden jurídico. Reivindicó su trayectoria en defensa del derecho y marcó distancia de cualquier alternativa política que implique resignar esos principios.

El debate sobre Cristina Kirchner continúa atravesado por dos dimensiones diferentes. Por un lado, permanece la discusión jurídica sobre los alcances de su condena y las consecuencias electorales que se desprenden de ella. Por otro, existe una dimensión política vinculada con un sector del electorado que mantiene su respaldo. Para Carrió, ambas cuestiones deben ser analizadas dentro de los límites establecidos por la Constitución y no exclusivamente a partir de la expresión de la mayoría.