Denisse González contó por primera vez cómo se dio cuenta de que tenía un problema de salud

Denisse González recibió el alta médica luego de permanecer varios días internada debido a un cuadro de plaquetas muy bajas. Desde su casa, donde continúa con la recuperación, la exparticipante de Gran Hermano compartió un video en sus redes sociales y contó por primera vez cómo detectó que algo no estaba bien con su salud.

Según explicó, una persona sana suele presentar entre 150.000 y 450.000 plaquetas, mientras que ella llegó a la guardia con apenas 3000. Las plaquetas cumplen un rol fundamental en la coagulación de la sangre y ayudan a detener los sangrados. Cuando sus niveles descienden de manera extrema, aumenta el riesgo de hemorragias.

En el caso de Denisse, los médicos determinaron que su sistema inmunológico estaba atacando y destruyendo sus propias plaquetas. De acuerdo con lo que le explicaron los especialistas, este tipo de cuadro puede estar asociado a diferentes causas, como algunos medicamentos, infecciones o enfermedades autoinmunes, aunque también puede presentarse sin una causa identificable.

Durante su internación, los médicos le realizaron distintos estudios para intentar determinar el origen del problema y descartar posibles enfermedades.

“Gracias a Dios, el abanico se hizo chiquito y muchas cosas feas se fueron descartando”, contó la influencer al hablar sobre los resultados de los estudios.

El tratamiento que recibió Denisse González

En un primer momento, los médicos decidieron comenzar el tratamiento con corticoides, pero la respuesta no fue la esperada. Luego optaron por administrarle gammaglobulina, una medicación que permitió estabilizar sus valores y darle el alta.

Sin embargo, Denisse explicó que el tratamiento funciona como una medida temporal y que todavía deberá definir con los especialistas cómo continuará el proceso.

“Lamentablemente, mis plaquetas van a bajar. Esto solamente es un parche”, explicó.

El objetivo inmediato fue que pudiera salir del estado de riesgo y regresar a su casa. La próxima semana deberá volver a consultar con sus médicos para determinar los próximos pasos del tratamiento.

Los síntomas que advirtió antes de ser internada

Denisse también relató cómo comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Antes de realizarse los estudios, había notado moretones y pequeñas manchas rojas en la piel, conocidas como petequias.

En un principio, creyó que se trataba de una reacción alérgica y no le dio demasiada importancia.

“Yo no le di bola”, reconoció sobre aquellos primeros síntomas.

La situación cambió cuando, por casualidad, decidió adelantar cuatro días un chequeo médico que tenía previsto realizarse. Además, un viaje que tenía programado fue cancelado, lo que le permitió acudir al laboratorio y realizarse los análisis.

“Realmente, esos cuatro días podrían haber cambiado toda esta historia”, reflexionó la exparticipante de Gran Hermano.

El mensaje de Denisse tras recibir el alta

A pesar del momento que atraviesa, Denisse eligió compartir su experiencia con sus seguidores desde una mirada positiva y con buen humor.

“Tengo mis días, obviamente, y los voy a seguir teniendo porque es un garrón, pero vamos a tirar las buenas energías”, expresó.

Para cerrar su mensaje, recordó una frase que le transmitió una persona cercana y que decidió adoptar durante su recuperación: “Siempre es un día más cerca de la curación”.