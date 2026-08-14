Tensión en Irak: interceptan tres drones explosivos sobre Erbil

La tensión volvió a crecer en el norte de Irak luego de que fuerzas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos derribaran este viernes tres drones cargados con explosivos que sobrevolaban Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí.

El operativo se desarrolló durante la madrugada, entre las 2:17 y las 2:25, hora local. De acuerdo con las autoridades antiterroristas kurdas, los aparatos fueron neutralizados antes de que pudieran alcanzar sus objetivos y no se registraron víctimas.

El episodio generó alarma entre los habitantes de distintos sectores de Erbil. Residentes de la ciudad aseguraron haber escuchado cinco explosiones de gran intensidad en pocos minutos, mientras que en las redes sociales comenzaron a difundirse imágenes del despliegue defensivo.

Hasta el momento, ninguna organización asumió la responsabilidad por el lanzamiento de los drones. Este tipo de ataques suele ser atribuido a milicias respaldadas por Irán o, en determinados casos, directamente a fuerzas iraníes.

El nuevo incidente se suma a una extensa serie de ataques registrados en la zona desde el 28 de febrero, período durante el cual se contabilizaron cerca de un millar de acciones aéreas.

La situación se produce además pocos días después de otro episodio de fuerte tensión. Dos jornadas antes, Irán lanzó misiles y drones contra posiciones ubicadas en el valle de Alana, aproximadamente 90 kilómetros al noreste de Erbil.

Aquella ofensiva tuvo como objetivo a organizaciones kurdas opositoras al gobierno iraní, entre ellas Komala y el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI).

La sucesión de ataques mantiene al Kurdistán iraquí bajo una creciente presión de seguridad y vuelve a colocar a Erbil en el centro de las tensiones regionales, especialmente por la presencia de fuerzas estadounidenses y de la coalición internacional en territorio iraquí.