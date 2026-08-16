La Justicia secuestró una Ferrari valuada en US$ 320.000 vinculada al financista Maximiliano Vallejo

La Ferrari California fue encontrada oculta en un garaje de Puerto Madero y sin sus chapas patente.

El vehículo está valuado en aproximadamente US$ 320.000 y había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años.

La fiscalía investiga si el cambio de titularidad buscó ocultar el verdadero patrimonio de Vallejo.

La causa atribuye al financista cargos por asociación ilícita, lavado de activos, usura y administración fraudulenta.

La investigación patrimonial alcanzó a una veintena de vehículos y a numerosas sociedades y personas del entorno del empresario.

La Justicia mantiene abierta la causa mientras profundiza el análisis financiero y define la situación procesal de los principales investigados.

La Justicia Federal de Lomas de Zamora secuestró una Ferrari California descapotable negra valuada en aproximadamente US$ 320.000 que era utilizada por Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas, y que permanecía bajo seguimiento desde los allanamientos realizados en diciembre de 2025. El vehículo fue localizado en las últimas horas en el subsuelo de un edificio de Puerto Madero, donde estaba oculto bajo una cubierta y sin las chapas patente colocadas.

El procedimiento fue ordenado el 6 de agosto por el juez federal Luis Armella, a partir del pedido formulado por la fiscal Cecilia Incardona. La investigación considera que el cambio de titularidad del automóvil pudo haber formado parte de una maniobra destinada a dificultar su localización y evitar que quedara alcanzado por las medidas judiciales sobre los bienes relacionados con el financista.

La Ferrari había sido registrada originalmente a nombre de Cluster Palace Beach S.A., una sociedad vinculada al entorno empresario de Vallejo. La acusación sostiene que esa estructura societaria habría sido utilizada para disimular la verdadera titularidad de determinados activos. Posteriormente, el vehículo pasó a figurar a nombre de una jubilada de 73 años, una modificación que despertó sospechas debido a la falta de documentación suficiente sobre el origen de los fondos utilizados para concretar la operación.

Diez días después de los allanamientos, el hijo de la mujer se presentó ante la Justicia y aseguró haber adquirido el automóvil de buena fe. Sin embargo, según la investigación, no puso el vehículo a disposición del tribunal pese a la orden existente. La pista que permitió encontrarlo surgió a partir de información aportada por un residente del complejo de Puerto Madero.

Cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron la Ferrari estacionada en el subsuelo. Las patentes y documentación del rodado, en tanto, estaban guardadas dentro de una caja fuerte ubicada en el departamento del hijo de la jubilada. Para la fiscalía, esos elementos constituyen indicios relevantes que deben ser analizados dentro del conjunto de operaciones patrimoniales investigadas.

La causa atribuye a Vallejo cuatro cargos: asociación ilícita, cobro de tasas consideradas usurarias, lavado de activos agravado y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield. Según la acusación, las operaciones vinculadas al presunto lavado superarían los US$ 108 millones.

La investigación patrimonial también detectó numerosos vehículos relacionados con Vallejo, sus familiares o empresas de su entorno. Entre ellos aparecen modelos de alta gama de Audi, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Porsche y BMW, además de camionetas y camiones de caudales. Para los investigadores, el registro de esos bienes a nombre de terceros constituye uno de los aspectos centrales para determinar si existió una estrategia destinada a ocultar el patrimonio real del financista.

El expediente también incorporó información sobre las operaciones de Sur Finanzas PSP S.A. y sus billeteras virtuales. Según las actuaciones, por esas plataformas se habrían movilizado aproximadamente $818.000 millones, mientras que la autoridad fiscal detectó una presunta evasión tributaria superior a $3.327 millones.

A ese cuadro se sumaron operaciones realizadas por personas con perfiles económicos que, de acuerdo con la investigación, no resultarían compatibles con los volúmenes de dinero movilizados. También fueron identificadas sociedades y particulares que registraron movimientos millonarios pese a presentar antecedentes fiscales o crediticios que, en principio, no guardarían relación con semejante capacidad operativa.

En paralelo, la Justicia resolvió recientemente dictar la falta de mérito para cuatro ex directivos de Banfield y dos personas jurídicas vinculadas al expediente. La medida no implica el cierre de la investigación ni un sobreseimiento, sino que establece que, por el momento, las pruebas reunidas no alcanzan para procesarlos.

El expediente continúa abierto y todavía quedan medidas de prueba pendientes, entre ellas auditorías financieras, análisis de contratos y pedidos de información a organismos nacionales y extranjeros. La situación procesal de Vallejo tampoco quedó definida en esa resolución y deberá ser analizada por el nuevo titular del juzgado federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asumió recientemente el cargo.