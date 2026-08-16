La Fórmula 1 publicó cómo está la grilla de pilotos para 2027

La Fórmula 1 atraviesa su tradicional receso de verano europeo y, mientras los fanáticos esperan el regreso de la actividad, la categoría ya comenzó a poner el foco en la conformación de la grilla para la temporada 2027.

En las últimas horas, la F1 compartió un panorama actualizado sobre los pilotos que tienen asegurado su lugar para el próximo campeonato y aquellos que todavía deben definir su futuro. Actualmente, solo ocho pilotos aparecen confirmados, mientras que quedan 14 butacas disponibles.

Entre los principales interrogantes se encuentra Franco Colapinto, cuya continuidad en Alpine todavía no fue anunciada oficialmente, aunque todo indica que el argentino tendría grandes posibilidades de permanecer en la escudería francesa.

Franco Colapinto, cerca de continuar en Alpine

Uno de los nombres que más atención genera entre los fanáticos argentinos es el de Franco Colapinto. Si bien Alpine aún no confirmó oficialmente su alineación para 2027, todo apunta a que el piloto argentino podría continuar como compañero de Pierre Gasly.

Durante la temporada, Colapinto consiguió buenos resultados, logró superar a su compañero en distintas ocasiones y se convirtió en una pieza importante para el equipo, tanto en las carreras como en el trabajo que realiza en Enstone y en el simulador.

Aunque Flavio Briatore evitó brindar certezas sobre la dupla del próximo año, distintos medios internacionales señalaron que las negociaciones estarían avanzadas y que el argentino tendría buenas chances de continuar en Alpine, siempre que no aparezca un giro inesperado durante el receso.

Qué pilotos todavía no tienen asegurado su lugar en la F1 2027

Uno de los equipos que genera mayor expectativa es Mercedes. George Russell y Andrea Kimi Antonelli atraviesan una buena temporada, aunque ninguno aparece oficialmente confirmado para 2027 en el panorama difundido por la categoría.

Toto Wolff ya manifestó su intención de mantener la actual dupla, pero el interés de Mercedes por Max Verstappen podría modificar por completo el escenario y generar movimientos en cadena dentro de la grilla.

En Audi, Gabriel Bortoleto aseguró que cuenta con un contrato de largo plazo y continuará en el proyecto. La situación de Nico Hülkenberg, en cambio, es menos clara y el alemán evitó garantizar su permanencia.

Red Bull también tiene una situación particular. Isack Hadjar tendría un contrato bajo la modalidad “1+1”, por lo que su continuidad dependerá de que la escudería active esa opción. Su rendimiento será determinante, aunque el gran interrogante continúa siendo el futuro de Verstappen.

Sainz, Alonso y Ocon también pueden generar movimientos

Carlos Sainz es otro de los pilotos que aparece en el centro de las especulaciones. El español negocia su continuidad con Williams, aunque Audi podría convertirse en una alternativa si las conversaciones no prosperan. Su compañero Alex Albon, por su parte, tiene un vínculo de varios años y no aparece involucrado en rumores importantes sobre una posible salida.

En Aston Martin, el futuro de Fernando Alonso también genera incertidumbre. El español podría renovar, cambiar de equipo o incluso evaluar el retiro, mientras que Lance Stroll tampoco figura entre los pilotos oficialmente confirmados.

Haas también podría protagonizar movimientos. Ollie Bearman tendría buenas posibilidades de continuar, mientras que Esteban Ocon aparece entre los pilotos cuya continuidad no está garantizada. En caso de una salida, Rafael Camara y Leonardo Fornaroli, vinculados al programa de Ferrari, aparecen como posibles alternativas.

Por último, Racing Bulls depende en buena medida de las decisiones que tome Red Bull. Liam Lawson reconoció que todavía desconoce qué ocurrirá con su futuro, mientras que Nikola Tsolov aparece entre los jóvenes con posibilidades de dar el salto. También está en consideración Arvid Lindblad, una de las promesas de la estructura.

Con 14 butacas todavía sin confirmación oficial, el mercado de pilotos para 2027 promete ser uno de los más atractivos de los últimos años. El regreso de la Fórmula 1 en Zandvoort podría marcar el comienzo de una serie de definiciones que terminen modificando buena parte de la grilla.