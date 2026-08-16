Los millones del mercado europeo

Morgan Rogers se convirtió en el fichaje más caro del mercado europeo para la temporada 2026/27 luego de completar su traspaso desde Aston Villa a Chelsea por 138 millones de euros. La operación superó las estimaciones iniciales y estableció, además, un nuevo récord para un futbolista británico en el fútbol europeo.

En el segundo lugar del ranking aparece Elliot Anderson, mediocampista de la Selección de Inglaterra durante el Mundial 2026, que pasó de Nottingham Forest a Manchester City por 135 millones de euros. De esta manera, Enzo Maresca comenzará su ciclo al frente del conjunto ciudadano con el refuerzo más costoso de la historia del club.

Una vez más, la Premier League vuelve a marcar el ritmo del mercado internacional, con cifras que continúan elevando el valor de las grandes transferencias.

Los fichajes más caros del mercado europeo

El podio de las operaciones más importantes lo completa Yan Diomande, quien dejó RB Leipzig para convertirse en nuevo jugador de Real Madrid por 125 millones de dólares. El delantero marfileño, de apenas 19 años, se transformó en el fichaje más caro de la historia del conjunto español.

En el cuarto puesto aparece Sandro Tonali, transferido de Newcastle United a Tottenham Hotspur por 108 millones de euros. El quinto lugar también corresponde al conjunto londinense, que incorporó al portugués Mateus Fernandes, procedente de West Ham United, por 99 millones de dólares.

Con ambas operaciones, Tottenham destinó más de 200 millones de euros solamente para reforzar su mediocampo, luego de una temporada complicada en la que consiguió asegurar su permanencia en la Premier League recién en la última jornada.

La Premier League mantiene su hegemonía económica

El mercado de pases de 2026 volvió a dejar en evidencia la enorme capacidad económica de los clubes de la Premier League. Siete de los diez equipos que más dinero invirtieron en refuerzos pertenecen al fútbol inglés.

Según los datos de Transfermarkt, Tottenham encabezó el gasto acumulado con 307 millones de dólares, seguido por Real Madrid, que destinó 258 millones a sus incorporaciones.

Manchester City, por su parte, acumuló una inversión de 200 millones de dólares, mientras que Arsenal desembolsó 192 millones.

El poder económico de los clubes ingleses está directamente relacionado con los elevados ingresos provenientes de los derechos televisivos de la Premier League y el importante volumen de operaciones que se realizan dentro de la propia competencia.

En comparación, la Serie A italiana mostró cifras más moderadas entre las principales ligas europeas. Una de las operaciones más destacadas fue la llegada de Goncalo Ramos al Milan, procedente del PSG, por 74 millones de euros.

Los argentinos que protagonizaron los principales traspasos

Entre los argentinos, Valentín Barco aparece como el futbolista que protagonizó el traspaso más elevado del mercado, con Chelsea pagando 40 millones de euros por su ficha, de acuerdo con Transfermarkt.

El lateral regresa así a la Premier League después de su paso por Racing de Estrasburgo, club que pertenece al mismo grupo empresario que Chelsea.

En segundo lugar aparece Santiago Castro, quien pasó de Bologna a Roma por 36 millones de euros, entre el monto fijo y los bonos incluidos en la operación. El delantero surgido de Vélez, de 21 años, continúa consolidándose entre los argentinos de mayor valor en el fútbol europeo.

El ranking también incluye a Cristian Romero, quien dejó Tottenham para convertirse en nuevo jugador de Atlético de Madrid a cambio de aproximadamente 35 millones de euros.

Por encima de todos ellos aparece Franco Mastantuono, cuyo valor de mercado alcanza los 45 millones de euros, aunque su llegada a Fiorentina se produjo mediante una cesión sin cargo.

Cuándo cierra el mercado europeo

Las principales ventanas de transferencias de Europa permanecerán abiertas hasta el 1 de septiembre de 2026 a las 23:59, de acuerdo con las normativas vigentes de la FIFA.

Hasta entonces, los grandes clubes europeos todavía tendrán tiempo para realizar nuevos movimientos y modificar un mercado que ya estableció cifras récord.