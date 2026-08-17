Las franquicias aceleran su expansión en Argentina y cambian el perfil de los nuevos inversores

En los últimos doce meses se incorporaron 1.925 nuevas franquicias y el sistema ya reúne más de 2.000 marcas y cerca de 60.000 puntos de venta en todo el país.

El 74% de las franquicias requiere inversiones de entre USD 16.000 y USD 100.000, lo que permite la participación de pequeños inversores y de perfiles con mayor capacidad financiera.

La gastronomía continúa liderando el sector, aunque el crecimiento se concentra cada vez más en locales pequeños orientados al consumo cotidiano, el take away y el delivery.

La automatización y la tecnología modificaron el modelo tradicional de franquicia y permiten administrar determinados negocios con una participación mucho menor del inversor.

La movilidad eléctrica, el bienestar, las refacciones del hogar, las energías renovables y los servicios automatizados aparecen entre los segmentos con mejores perspectivas de expansión.

Las marcas argentinas avanzan hacia la internacionalización y buscan desarrollar modelos de franquicia más eficientes y profesionalizados para competir en otros mercados.

El sistema de franquicias atraviesa una etapa de fuerte expansión en la Argentina, con un crecimiento que se sostiene incluso en un escenario de consumo desigual y consumidores cada vez más atentos al precio y al valor que reciben a cambio. En los últimos doce meses se incorporaron 1.925 nuevas franquicias, mientras el sector ya reúne más de 2.000 marcas y cerca de 60.000 puntos de venta distribuidos en todo el país.

El dato refleja una transformación en la dinámica de expansión comercial. Durante el último año, el 92% de las cadenas impulsó la apertura de nuevos locales, en un contexto donde la recuperación económica no se distribuye de manera uniforme entre los distintos sectores. La competencia, además, se volvió más exigente y obliga a las empresas a revisar sus propuestas para captar a un consumidor que compara alternativas antes de decidir.

La eficiencia aparece así como uno de los principales factores para determinar qué negocios pueden crecer. Las marcas con propuestas claras, estructuras de costos controladas y una buena relación entre precio y calidad encuentran mejores condiciones para expandirse, mientras que los modelos que no logran diferenciarse quedan expuestos a un mercado cada vez más polarizado.

Otro de los aspectos que explica el crecimiento del sistema es la diversidad de inversiones disponibles. El 74% de las franquicias que funcionan en el país requiere desembolsos de entre USD 16.000 y USD 100.000. Dentro de ese universo, aproximadamente una quinta parte demanda hasta USD 30.000, mientras que otro segmento importante se ubica por debajo de los USD 50.000.

Los distintos niveles de inversión permiten que el sistema reúna perfiles muy diferentes. Los emprendimientos de menor escala suelen estar vinculados con personas que buscan generar su propio empleo o abandonar una relación de dependencia. En los segmentos cercanos a USD 80.000 o USD 100.000 aparecen inversores que buscan participar de un negocio sin tener que ocuparse personalmente de todas las tareas operativas.

También crece la presencia de inversores con carteras diversificadas, que utilizan las franquicias como una herramienta para ingresar en nuevos sectores y mercados. Esa evolución modificó la imagen tradicional del franquiciado como alguien que simplemente abre un local y trabaja diariamente en él.

La automatización es uno de los factores que más contribuyó a ese cambio. Los nuevos modelos incorporan sistemas digitales que permiten controlar operaciones, administrar turnos, gestionar inventarios y monitorear resultados con una participación mucho menor del propietario. Las lavanderías autoservicio y otros servicios automatizados se ubican entre las alternativas que mejor representan esta tendencia.

La gastronomía continúa siendo el principal sector del mercado, con aproximadamente el 40% del total de franquicias. Sin embargo, el formato de los establecimientos está cambiando. Los grandes salones pierden protagonismo frente a locales compactos, de entre 30 y 60 metros cuadrados, orientados al consumo cotidiano, el retiro de pedidos y el delivery.

Las casas de empanadas, las pizzerías y otros formatos de comida rápida encontraron oportunidades en zonas de alto tránsito y con costos operativos relativamente controlados. Algo similar sucede con los centros de estética, especialmente aquellos especializados en uñas, pestañas y cejas, que pueden desarrollar su actividad en espacios reducidos.

La ubicación también adquirió una importancia mayor. Ya no alcanza con instalarse en una avenida concurrida. Las cadenas analizan los horarios de circulación, las características de quienes viven o trabajan en el área, la actividad comercial de los alrededores y el comportamiento del consumidor en cada zona.

Fuera de la gastronomía aparecen oportunidades vinculadas con la movilidad eléctrica, las reparaciones y refacciones del hogar, el tratamiento de humedad, las energías renovables y los servicios de bienestar. Gimnasios, estudios de pilates, spas y centros de estética también encuentran posibilidades de crecimiento mediante modelos que optimizan el espacio y los turnos.

La tecnología, en tanto, dejó de ser un elemento complementario para convertirse en una condición para competir. La inteligencia artificial comienza a incorporarse a la gestión de inventarios, el análisis de consumo, la capacitación y la planificación comercial. Esto permite administrar redes más grandes con estructuras más eficientes y mejorar el acompañamiento a los franquiciados.

A la vez, las marcas argentinas comenzaron a mirar con mayor interés los mercados externos. La internacionalización de franquicias locales abre una nueva etapa para el sector, con inversores que adquieren derechos para desarrollar determinadas marcas en otros territorios.

El crecimiento del sistema muestra, en definitiva, que las franquicias dejaron de estar asociadas exclusivamente al autoempleo. Hoy conviven pequeños emprendimientos, negocios administrados profesionalmente, formatos automatizados y proyectos de expansión regional. En un mercado donde el consumidor compara cada vez más, la capacidad para controlar costos, utilizar tecnología y ofrecer una propuesta de valor concreta será determinante para definir cuáles de estos modelos podrán sostener su crecimiento.