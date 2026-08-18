Neuquén desafía la caída nacional de empresas y se sostiene por el impulso de Vaca Muerta

Neuquén fue la única jurisdicción que aumentó su cantidad de empresas empleadoras en mayo.

La provincia sumó 13 compañías y registró un crecimiento interanual de 0,1%.

El avance neuquino fue vinculado con el impulso de Vaca Muerta y la actividad energética.

A nivel nacional hubo 477.463 empresas empleadoras, 16.422 menos que en mayo de 2025.

La cantidad de empresas cayó 6% desde noviembre de 2023, con 30.385 firmas menos.

La industria manufacturera encabezó las bajas sectoriales, seguida por el comercio.

El universo de empresas empleadoras del sector privado atravesó un nuevo retroceso en mayo, con una caída que alcanzó a prácticamente todas las jurisdicciones del país. Sin embargo, en medio de ese escenario adverso apareció una excepción: Neuquén logró incrementar levemente la cantidad de compañías activas y se convirtió en la única provincia que mostró una variación positiva en términos interanuales.

De acuerdo con los datos correspondientes a mayo, Neuquén registró un crecimiento de 0,1% en su stock de empresas empleadoras respecto del mismo mes de 2025. En términos concretos, la provincia incorporó 13 nuevas compañías al universo de firmas con trabajadores registrados. La evolución fue asociada principalmente al dinamismo generado por Vaca Muerta y las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos.

El contraste con el escenario nacional fue marcado. Durante mayo se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado, 16.422 menos que un año antes. La reducción interanual alcanzó el 3,3%, en lo que representó el descenso más pronunciado dentro de una secuencia que ya acumula 27 meses consecutivos de bajas.

La tendencia también se observa cuando se amplía el período de análisis. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, el número de empresas empleadoras se redujo 6% en el conjunto del país. En ese lapso dejaron de formar parte del registro 30.385 firmas. Neuquén volvió a diferenciarse del resto: acumuló un crecimiento de 1,7% y sumó 148 empresas durante ese período.

El comportamiento provincial mostró fuertes diferencias. Las otras 23 jurisdicciones registraron retrocesos, aunque con distintas magnitudes. La Rioja presentó la mayor caída porcentual, con una contracción de 16,1% en su stock de empresas empleadoras, mientras que otras provincias también exhibieron descensos superiores al 10%.

En números absolutos, las mayores pérdidas se concentraron en los distritos que poseen una mayor participación dentro del universo empresarial argentino. La provincia de Buenos Aires encabezó la reducción, con 4.786 empresas menos y una baja interanual de 2,9%. Córdoba perdió 2.664 firmas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una disminución de 1.704 y Santa Fe tuvo 1.509 empresas menos.

En conjunto, esos cuatro distritos representan el 78% del total de empresas empleadoras del país. Por ese motivo, sus variaciones tienen un peso significativo sobre el resultado nacional y explican buena parte de la magnitud de la contracción observada en mayo.

La composición sectorial también reflejó un escenario de retracción. La industria manufacturera fue la actividad que experimentó el mayor descenso interanual, con una reducción de 5,5% en la cantidad de empresas empleadoras. El comercio se ubicó en segundo lugar, con una caída de 4,4%.

La construcción y el sector agropecuario también redujeron su cantidad de firmas, aunque con variaciones menos pronunciadas. La construcción registró una baja de 2,3%, mientras que el sector agropecuario retrocedió 2,6%.

En este contexto, el desempeño de Neuquén adquiere una relevancia particular porque muestra una dinámica diferente a la tendencia predominante. El desarrollo de Vaca Muerta, junto con las inversiones y actividades de servicios asociadas al sector energético, permitió que la provincia no solo evitara la contracción nacional, sino que además acumulara un saldo positivo desde noviembre de 2023.

La evolución plantea así un marcado contraste entre una economía empresarial que, en términos generales, continúa reduciendo su cantidad de empleadores y un polo productivo que mantiene capacidad para generar nuevas compañías. Neuquén aparece como la principal excepción dentro de un mapa provincial caracterizado por la pérdida de firmas privadas y por una fuerte heterogeneidad en la intensidad de las caídas.