Por qué el riesgo país tocó el nivel más alto desde junio y se acercó a los 500 puntos básicos

El riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos básicos, un nivel que refleja una creciente desconfianza de los mercados ante las perspectivas económicas y políticas del país.

El índice elaborado por JP Morgan avanzó este lunes feriado hasta los 483 puntos básicos, su valor más alto desde el 10 de junio, en un contexto donde los principales bonos en dólares experimentaron pérdidas y los desafíos internos se intensificaron.

Esta variable financiera, que había tocado un mínimo en más de ocho años al ubicarse en 403 unidades, mide la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos soberanos de un país y la que rinden los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Este diferencial, calculado por JP Morgan a través del índice EMBI+, refleja la percepción de los inversores sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina. Así, un incremento en el indicador implica mayores dudas sobre la estabilidad económica y financiera local.

Durante agosto, los bonos hard dollar —entre los que se encuentran los Bonares y los Globales— acumularon una pérdida promedio de 2,5 por ciento. En paralelo, el riesgo país argentino sumó casi 50 unidades en el mismo período, alejándose de la estabilidad que mostraron tanto los títulos emergentes como los del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con la firma Cohen Aliados Financieros, “después de varios meses operando por encima de sus pares emergentes, los bonos argentinos corrigieron y el mercado volvió a mirar los fundamentos locales, con una actividad que sigue sin consolidarse y un 2027 que empieza a asomar”.

Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, remarcó que el indicador “se aleja de los 400 puntos de hace semanas atrás para operar en la zona de 470 puntos, ante un mix de contexto externo volátil y un menor ritmo de compras del BCRA en el MULC”.

“Como venimos marcando, además de las tasas internacionales, los términos del intercambio y la dinámica del BCRA en el MULC, factores que incidan en el humor social como aquellas vinculadas a empleo y salario real irán ganando en importancia relativa para los inversores a medida que se acerque el ciclo electoral 2027″, indicó Franco en uno de sus análisis recientes.

Desde Fundación Mediterránea advirtieron que, además de la situación de las reservas internacionales, existen otros factores que afectan la posición del país frente a los inversores. Entre ellos se destacan las restricciones a los movimientos internacionales de capitales y un historial de incumplimientos de deuda que, según la entidad, “evidentemente no ranquea bien” a la Argentina en comparación con otros países de Latinoamérica.

Los analistas también identificaron como determinante el riesgo de cambios drásticos en la política económica con cada elección presidencial, un factor que sigue pesando de cara a 2027 y que, a juicio de la fundación, contribuye al actual nivel de riesgo país local.

Por su parte, desde GMA Capital subrayaron que, aunque el tipo de cambio mayorista logró estabilidad en torno a los $1.492 en los últimos días, “la calma cambiaria no llegó a replicarse en el resto de los activos locales: el equity profundizó la corrección y el riesgo país continuó escalando”.

En ese sentido, la ALyC remarcó que, mientras el promedio de los emergentes se mantuvo estable y los Treasuries no registraron movimientos significativos, la debilidad de los bonos argentinos respondió principalmente a factores internos más que a un shock internacional.

“El contraste se vuelve todavía más evidente al mirar la evolución del año. El GD35 anotaba un retorno directo de 9% en julio, por arriba tanto de Ecuador como del promedio de los emergentes. Desde ese máximo, el precio se desinfló, prácticamente borrando el exceso de retorno versus Ecuador y recortando buena parte de la ventaja relativa que había acumulado durante el primer semestre”, añadió GMA Capital.

En línea con ese análisis, el equipo de IEB sostuvo que “la renta fija argentina se despegó del acople que venía mostrando respecto a la volatilidad en el frente internacional”. Atribuyeron este proceso a una combinación de factores, entre los que mencionaron un menor apetito por el riesgo tras el endurecimiento de las condiciones financieras globales, encuestas políticas que reflejan una caída en la aprobación del oficialismo de cara a las próximas elecciones y una economía que sigue mostrando disparidades entre sectores.

La consultora 1816 también apuntó que, al fijarse los $1.500 como techo de corto plazo para el tipo de cambio, se alteró la dinámica de la deuda en dólares, lo que derivó en un mal desempeño reciente frente a los pares emergentes.

Además, vincularon el comportamiento de los bonos y las acciones a “las últimas encuestas, que sugieren que la aprobación de Milei volvió a mínimos —o casi mínimos— de su gestión”. Para la firma, los datos de actividad tampoco contribuyen, ya que “siguen consolidando la idea de una economía muy heterogénea, con los sectores intensivos en mano de obra sin terminar de recuperarse”.

Fuente: Infobae