Pullaro recordó a San Martín en Venado Tuerto y llamó a enfrentar los desafíos de la Argentina

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes en Venado Tuerto el acto oficial por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

La ceremonia se desarrolló en la plaza central de la ciudad, que lleva el nombre del prócer, y reunió a autoridades provinciales y municipales, legisladores, representantes de instituciones educativas, organizaciones civiles y vecinos.

Durante su discurso, Pullaro destacó la dimensión histórica de San Martín y utilizó su figura como referencia para analizar los desafíos que atraviesa actualmente el país.

En ese marco, el mandatario santafesino puso el foco especialmente en la necesidad de generar trabajo y promover el crecimiento económico, al tiempo que resaltó el legado del prócer en la construcción de la Argentina y de América.

“Hay hombres que en algunos instantes son protagonistas y hay otros que son protagonistas de la historia”, señaló Pullaro durante el acto. Y agregó: “San Martín es protagonista de la historia argentina y de América”.

La conmemoración en Venado Tuerto se realizó en el marco de una jornada destinada a mantener presente la figura del general San Martín y su aporte a la independencia y a la construcción histórica de la región.