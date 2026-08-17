Pullaro llevó a la UIA su agenda productiva y puso el foco en impuestos, obras y financiamiento

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó ante la Unión Industrial Argentina (UIA) las principales políticas que impulsa su gestión para fortalecer la actividad productiva, atraer inversiones y mejorar la competitividad de las empresas.

El encuentro se realizó con el presidente de la entidad industrial, Martín Rappallini, y contó también con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el titular de Economía, Pablo Olivares.

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos que impactan sobre el sector industrial, entre ellos el financiamiento, la presión tributaria, las obras de infraestructura, la seguridad y la educación. También se abordaron los desafíos que enfrenta la industria argentina ante un escenario de mayor apertura de los mercados.

La apuesta por bajar costos y sostener la producción

Uno de los ejes expuestos por la delegación santafesina fue la política de alivio tributario aplicada durante el primer semestre del año. Según los datos presentados, cerca de 10.000 empresas accedieron a beneficios fiscales que representaron un ahorro superior a los $36.000 millones.

Las medidas incluyen herramientas destinadas a reducir el impacto de Ingresos Brutos sobre distintas actividades, con beneficios vinculados, entre otros aspectos, al empleo y al consumo de energía.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es combinar el equilibrio de las cuentas públicas con una política activa de acompañamiento al sector privado.

Obras y financiamiento para las empresas

Pullaro y sus ministros también detallaron las herramientas de financiamiento productivo disponibles y el programa de obra pública que Santa Fe ejecuta con recursos propios.

La infraestructura fue presentada como un elemento clave para mejorar la logística, reducir costos y fortalecer la competitividad de las empresas. A la vez, la inversión pública busca sostener la actividad económica y el empleo.

Otro de los temas analizados fue la necesidad de contar con un Estado eficiente y con capacidad para intervenir en aquellas áreas que permitan mejorar las condiciones para producir e invertir.

Una agenda compartida con la UIA

Desde la UIA valoraron la orientación productiva de la administración santafesina. Rappallini destacó la importancia de coordinar acciones entre los distintos niveles del Estado para mejorar la productividad y generar condiciones favorables para la industria.

El encuentro también permitió avanzar sobre algunos reclamos que el sector industrial mantiene a nivel nacional, entre ellos la situación de los saldos a favor de IVA y la necesidad de revisar determinados aspectos del esquema fiscal.

La reunión cerró con el compromiso de mantener una agenda de trabajo entre la provincia y la entidad industrial, con especial atención en competitividad, infraestructura, financiamiento y política tributaria.

De esta manera, Pullaro busca posicionar el modelo productivo santafesino como una alternativa basada en la combinación de equilibrio fiscal, inversión pública, reducción de impuestos y acompañamiento a quienes generan producción y empleo.