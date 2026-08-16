Rosario Central respondió con un contundente comunicado tras la denuncia de racismo de un arquero de Corinthians

Luego de la denuncia de Hugo Souza, arquero de Corinthians, por presuntos insultos racistas durante el partido ante Rosario Central por los octavos de final de la Copa Libertadores, el club rosarino difundió un extenso comunicado en el que repudió cualquier acto de discriminación, cuestionó la acusación del futbolista brasileño y pidió una investigación de la Conmebol.

El episodio ocurrió durante el segundo tiempo en el Gigante de Arroyito. Souza se acercó al árbitro Andrés Matonte para advertirle que había recibido insultos racistas desde las tribunas. Ante el reclamo, el juez uruguayo activó el protocolo de la Conmebol contra actos discriminatorios y el partido estuvo detenido durante algunos segundos.

Después del encuentro, el arquero aseguró que desde las tribunas lo habían llamado “mono” y “negro hijo de p...” y expresó su indignación por lo sucedido. Corinthians también repudió el episodio y pidió que los responsables fueran identificados y sancionados.

Frente a esta situación, Rosario Central decidió fijar su postura a través de un comunicado oficial.

Qué dijo Rosario Central sobre la denuncia de Hugo Souza

“Rosario Central vuelve a repudiar enfáticamente todo hecho de racismo, discriminación y provocación en el marco de un partido de fútbol”, expresó la institución en el comienzo de su comunicado.

Sin embargo, el club también cuestionó el comportamiento de los hinchas visitantes y aseguró contar con pruebas sobre distintos episodios ocurridos durante el encuentro.

“Hinchas del equipo visitante protagonizaron actos que, a nuestro juicio, resultan racistas, discriminatorios y provocadores hacia los jugadores de Central y hacia nuestra parcialidad”, sostuvo.

En ese sentido, la institución mencionó dos situaciones puntuales: la exhibición de billetes argentinos y de una camiseta de la Selección de España, en referencia a la derrota de Argentina en la final del Mundial.

Para Central, estos episodios representan una situación que no debe ser naturalizada. Por ese motivo, anticipó que presentará las pruebas ante la Conmebol para que el organismo intervenga.

Central pidió que Conmebol investigue la denuncia

Además de repudiar cualquier manifestación racista, Rosario Central puso en duda la denuncia realizada por Souza y reclamó que se investiguen los hechos.

“Solicitaremos a la Conmebol que investigue y le requiera al árbitro del encuentro las pruebas que respalden, de forma irrefutable, los supuestos insultos y actos racistas que el arquero de Corinthians denunció de forma unilateral durante el partido”, señaló el club.

La institución también hizo referencia al momento en el que Souza realizó el reclamo. Según Central, ocurrió cuando Corinthians se había quedado con diez jugadores por una expulsión y el equipo argentino avanzaba en ataque, acompañado por el aliento de su público.

En ese contexto, el club fue contundente: “La discriminación es un tema demasiado serio como para ser utilizado como una argucia al servicio de la conveniencia deportiva”.

Central también aseguró que, hasta el momento, no encontró imágenes que respalden la acusación realizada por el arquero brasileño.

“Con relación a este hecho denunciado no hemos hallado aún ninguna imagen de actos de esa naturaleza en el lugar de la cancha en el que se encontraba el arquero cuando formuló la denuncia”, afirmó.

El reclamo de Rosario Central contra los hinchas visitantes

El club rosarino también apuntó contra lo que considera una serie de provocaciones protagonizadas por hinchas de equipos brasileños en sus enfrentamientos internacionales.

“Nuestro club cuenta con pruebas que pondrá a disposición de la Conmebol para que intervenga ante estos reiterados actos, que consideramos claramente provocadores y discriminatorios”, manifestó Central.

De esta manera, la institución anunció que llevará el material ante el organismo sudamericano y solicitará que se investiguen tanto la denuncia de Hugo Souza como los episodios protagonizados por los hinchas de Corinthians.

El partido entre Rosario Central y Corinthians terminó 0-0 en el Gigante de Arroyito, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora, el empate quedó atravesado por la denuncia de racismo realizada por el arquero brasileño y la respuesta del club argentino, en un episodio que deberá ser analizado por la Conmebol.