Dura caída del Inter Miami: perdió 4-1 ante Nashville y Messi falló un penal

Inter Miami recibió otro duro golpe y cayó 4-1 ante Nashville SC como visitante por una nueva fecha de la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano venía de quedar eliminado de la Leagues Cup y volvió a sufrir una derrota que le impidió acercarse al liderazgo de la Conferencia Este.

Lionel Messi fue titular, disputó los 90 minutos y tuvo participación directa en el único gol del conjunto de Florida, aunque también protagonizó uno de los momentos clave del partido al fallar un penal.

Messi falló un penal y el Inter Miami reaccionó antes del descanso

Nashville golpeó primero a los 17 minutos del primer tiempo. Sam Surridge abrió el marcador para el conjunto local, que aprovechó una de las primeras situaciones que tuvo frente al arco de Inter Miami.

Poco después, Messi tuvo una oportunidad inmejorable para igualar el encuentro. El argentino se hizo cargo de un penal, pero el arquero de Nashville logró contener su remate y evitó el empate.

El conjunto visitante no bajó los brazos y encontró la igualdad antes del entretiempo. Telasco Segovia convirtió para Inter Miami y dejó el partido abierto de cara al complemento.

Nashville liquidó el partido en apenas 14 minutos

La historia cambió por completo en la segunda mitad. Nashville aprovechó los errores defensivos de Inter Miami y marcó tres goles en apenas 14 minutos para transformar el empate en una goleada.

El equipo de Florida no encontró respuestas ante el avance del conjunto local y volvió a mostrar problemas defensivos que terminaron siendo determinantes.

Messi intentó participar del juego ofensivo, pero no pudo evitar la derrota. El argentino asistió a Segovia en el único gol de Inter Miami, aunque su penal fallado terminó siendo uno de los momentos decisivos de la noche.

Inter Miami dejó pasar una oportunidad para llegar a la cima

La derrota representa un duro golpe para el equipo de Mascherano, que desperdició una oportunidad importante de acercarse al primer puesto de la Conferencia Este de la MLS.

Con el triunfo, Nashville amplió a cinco puntos su ventaja sobre Inter Miami y se consolidó como líder de la conferencia.

Para el conjunto de Messi, además, se trata de su segunda derrota consecutiva después de la eliminación de la Leagues Cup ante León de México.

Messi volvió a ser titular tras la muerte de su padre

El encuentro ante Nashville fue el segundo partido de Messi desde el fallecimiento de su padre.

El miércoles anterior, el capitán argentino había ingresado desde el banco de suplentes en la derrota 3-2 frente a León, resultado que confirmó la eliminación de Inter Miami de la Leagues Cup. Esta vez, Messi fue titular y disputó todo el encuentro, aunque no pudo evitar una nueva caída de su equipo.