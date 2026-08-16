San Lorenzo le ganó a Unión, pero fue repudiando por su gente

San Lorenzo derrotó 1-0 a Unión por el Torneo Clausura 2026, consiguió tres puntos importantes en el Nuevo Gasómetro, pero el triunfo no logró disipar el clima de tensión que atraviesa la institución. El equipo dirigido por Pipo Gorosito se impuso gracias al gol de Rodrigo Auzmendi, aunque volvió a mostrar algunas de las dificultades que preocupan a sus hinchas.

El partido estuvo acompañado por un clima particular en las tribunas. La gente de San Lorenzo alentó durante buena parte del encuentro, pero también manifestó su descontento por el presente del equipo y la situación que atraviesa el club.

“Nosotros alentamos, pero ustedes nos cagaron”, fue uno de los mensajes que se escucharon desde las tribunas. También aparecieron otros cantos tradicionales de protesta, entre ellos “Jugadores” y “La camiseta”, que reflejaron el malestar de los simpatizantes.

San Lorenzo ganó y logró sostener la ventaja

Más allá de las dificultades, el equipo de Gorosito consiguió uno de los objetivos principales: volver a sumar de a tres.

Después de ponerse en ventaja con el gol de Auzmendi, el Ciclón logró mantener el resultado durante el complemento y mostró una mayor solidez defensiva. Unión intentó encontrar el empate, pero no consiguió generar las situaciones necesarias para quebrar al conjunto local.

Así, San Lorenzo terminó celebrando una victoria que necesitaba y que le permite tomar algo de aire en medio de un presente complicado.

El triunfo ante Unión, un alivio pero no una solución

La caída en el clásico había vuelto a profundizar las diferencias y generado un fuerte malestar entre los hinchas. Por eso, el 1-0 frente a Unión representa un alivio para San Lorenzo, pero todavía está lejos de resolver sus problemas.

El equipo consiguió los tres puntos y pudo festejar ante su gente, pero los mensajes desde las tribunas dejaron en claro que la paciencia de los hinchas tiene un límite.

San Lorenzo ganó, pero su gente dejó una advertencia: el apoyo continuará, aunque también exige una respuesta futbolística acorde con el esfuerzo que realiza desde las tribunas.