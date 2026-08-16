Santa Fe acelera las negociaciones para definir un nuevo Código Electoral

La Legislatura de Santa Fe atraviesa una etapa clave en el debate por la creación de un nuevo Código Electoral, una reforma que podría modificar distintos aspectos del sistema de votación provincial.

El tratamiento de la iniciativa reúne actualmente a representantes del oficialismo y de distintos sectores de la oposición, que comenzaron a buscar puntos de acuerdo entre los siete proyectos presentados para modificar las reglas electorales.

Las conversaciones incluyen a legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe y a representantes de espacios opositores, entre ellos sectores del Partido Justicialista y del Frente Amplio por la Soberanía.

Buscan un acuerdo amplio

El presidente de la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, confirmó que las negociaciones se extendieron a diferentes bloques con el objetivo de alcanzar una propuesta que cuente con el mayor respaldo institucional posible.

El dirigente oficialista remarcó que la intención es que el futuro Código Electoral se construya a partir de un amplio consenso, especialmente por tratarse de una normativa que establecerá las reglas para futuras elecciones en la provincia.

Michlig también anticipó que la legislación podría quedar estructurada en tres cuerpos para las elecciones generales, una alternativa que consideró apropiada para ordenar el nuevo esquema electoral.

Los puntos que generan discusión

Entre los temas que forman parte de la discusión aparecen el diseño de la Boleta Única, los pisos electorales, las condiciones para acceder a las elecciones generales y el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mecanismo de selección de candidaturas en el que los ciudadanos pueden votar dentro de las internas de los partidos.

La diversidad de propuestas obliga a los distintos sectores a negociar una redacción común que pueda ser aprobada por ambas cámaras de la Legislatura.

El oficialismo busca avanzar con la reforma, pero el objetivo planteado por sus principales referentes es evitar que el nuevo Código sea aprobado únicamente con los votos del bloque gobernante.

Una definición que tendrá impacto en futuras elecciones

La discusión adquiere especial relevancia porque el Código Electoral establecerá las reglas que deberán seguir partidos, candidatos y electores en los próximos procesos electorales provinciales.

Por ese motivo, las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas continuarán durante las próximas semanas, con la intención de reducir las diferencias y alcanzar un texto definitivo.

El desafío para la Legislatura será encontrar un equilibrio entre las distintas posiciones sobre el sistema de votación y conseguir una norma que tenga suficiente respaldo político para perdurar más allá de la actual composición parlamentaria.