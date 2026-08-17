Santa Fe se prepara para vivir dos semanas que quedarán en la historia

A pocas semanas del inicio de los Juegos Suramericanos, Santa Fe ya comienza a sentir el impacto de uno de los acontecimientos deportivos más importantes que tendrá la provincia. La ciudad avanza con los preparativos y las obras necesarias para recibir a delegaciones y visitantes durante la competencia.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el ritmo de los trabajos y sostuvo que el evento no debe ser pensado únicamente como una cita deportiva, sino también como una oportunidad para generar infraestructura y transformaciones que permanezcan una vez finalizadas las competencias.

La organización representa un desafío de gran magnitud para el Estado provincial, especialmente por la cantidad de obras involucradas y por la necesidad de completar cada intervención dentro de los tiempos establecidos. En ese sentido, las autoridades mantienen el foco puesto en llegar al comienzo de los Juegos con todo preparado.

Además del aspecto estrictamente deportivo, se espera que la llegada de atletas, entrenadores, equipos técnicos y visitantes genere movimiento en diferentes sectores de la economía local, desde la hotelería y la gastronomía hasta el comercio y los servicios.

Pullaro puso en palabras la expectativa que existe alrededor del acontecimiento y anticipó lo que significará para la provincia: “Vamos a pasar 14 días únicos en la provincia de Santa Fe”.

Con la cuenta regresiva en marcha, Santa Fe se prepara para convertirse durante dos semanas en uno de los principales centros deportivos de la región, con el desafío de que el impulso generado por los Juegos continúe mucho después de la ceremonia de clausura.