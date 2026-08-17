Milei y Jorge Macri compartirán escenario en un gesto que expone el acercamiento entre LLA y el PRO

Milei y Jorge Macri compartirán escenario durante el homenaje a San Martín en Plaza San Martín.

El acto se realizará a las 15 y contará con la participación del Gabinete nacional.

La presencia del jefe de Gobierno porteño tendrá una lectura política por el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza.

Karina Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo después de un prolongado período de distanciamiento.

El Gobierno busca ampliar sus acuerdos legislativos y recomponer vínculos con gobernadores y sectores aliados.

La coordinación entre LLA y el PRO comienza a proyectarse sobre las elecciones de 2027 y tendrá a la Ciudad de Buenos Aires como uno de sus principales escenarios.

El homenaje al general José de San Martín tendrá este lunes una dimensión que excederá la conmemoración histórica. El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, compartirán escenario en Plaza San Martín, en Retiro, en un contexto marcado por las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para reconstruir un vínculo político que permita avanzar en acuerdos legislativos y, eventualmente, en una estrategia común hacia 2027.

La ceremonia organizada por el Gobierno nacional comenzará a las 15 en el Monumento al Libertador y conmemorará el 176° aniversario del fallecimiento de San Martín. Milei tiene previsto arribar después de las 14:30, saludar a los funcionarios presentes y pronunciar un discurso. La actividad contará con la participación de integrantes del Gabinete y tendrá transmisión por cadena nacional, de acuerdo con la información difundida sobre el cronograma oficial.

La presencia de Jorge Macri será uno de los principales elementos políticos de la jornada. El jefe de Gobierno porteño habrá encabezado previamente su propio homenaje en el mismo espacio, con actividades desde las 10 y un mensaje previsto para el mediodía. Luego permanecerá en la plaza para participar del acto presidencial.

El encuentro se produce pocos días después de un nuevo acercamiento entre el oficialismo y el PRO. Dirigentes de ambos espacios mantuvieron una reunión en la Casa Rosada que permitió abrir una instancia formal de diálogo. Por el PRO participaron Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, mientras que por el Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los diputados Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Las partes calificaron ese encuentro como un primer paso para avanzar en una coordinación política.

La recomposición del vínculo también tuvo como antecedente el contacto retomado entre Karina Milei y Mauricio Macri. Después de un período de fuerte distanciamiento, ambos dirigentes volvieron a establecer canales de comunicación en un escenario donde el oficialismo necesita ampliar su base de acuerdos para enfrentar una agenda legislativa cada vez más exigente.

La Ciudad de Buenos Aires aparece, además, como uno de los territorios donde esa negociación tendrá particular importancia. El PRO conserva allí una estructura política propia, mientras que La Libertad Avanza busca consolidar su presencia y proyectar acuerdos que le permitan llegar con mayor fortaleza a las elecciones de 2027. La participación conjunta de Milei y Jorge Macri, aunque encuadrada formalmente en una ceremonia institucional, se producirá por lo tanto bajo una fuerte expectativa política.

El Gobierno enfrenta al mismo tiempo el desafío de recomponer relaciones con los gobernadores y garantizar los votos necesarios para sus proyectos en el Congreso. Las dificultades recientes en el Senado expusieron la fragilidad de algunos acuerdos y llevaron al oficialismo a intensificar las conversaciones con distintos sectores. En ese proceso, Santilli adquirió un papel relevante como articulador con dirigentes provinciales y con sectores del PRO.

El homenaje a San Martín también tendrá un componente simbólico para Milei. En febrero, el Presidente había encabezado en San Lorenzo, Santa Fe, la ceremonia de restitución del sable corvo del Libertador al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión había sido instrumentada mediante el decreto 81/2026 y significó el traslado de la reliquia desde el Museo Histórico Nacional al cuartel de los Granaderos en Palermo.

La reivindicación de la figura de San Martín ocupa un lugar relevante dentro del discurso presidencial, que suele recurrir a figuras históricas para vincular sus planteos políticos con valores asociados a la defensa de la Nación, la libertad y el esfuerzo individual.

En esta oportunidad, sin embargo, el escenario estará atravesado por una cuestión adicional. Mientras Milei encabezará la ceremonia, Jorge Macri se ubicará a su lado como representante de un espacio que durante los últimos meses pasó de la confrontación a explorar una posible cooperación.

El acto será, entonces, una fotografía institucional con una lectura política evidente. Sin necesidad de formalizar una alianza, la presencia conjunta de ambos dirigentes exhibirá el nuevo clima de diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO y permitirá observar hasta dónde llega una negociación que ya comenzó a proyectarse sobre el Congreso, la Ciudad de Buenos Aires y el escenario electoral de 2027.