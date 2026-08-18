Fernando Iglesias defendió los resultados de Milei y comparó la evolución de la pobreza con la era de Néstor Kirchner

Fernando Iglesias afirmó que la reducción de la pobreza durante el gobierno de Javier Milei supera, según su comparación, a la registrada durante la presidencia de Néstor Kirchner.

El ex diputado sostuvo que incluso incorporando el aumento de la pobreza ocurrido durante 2024, el resultado de la actual gestión sería favorable frente al período kirchnerista.

El planteo fue acompañado por un gráfico que comparó la evolución de la pobreza durante los gobiernos de Menem, Kirchner y Milei.

Desde la UCA advirtieron que la tendencia descendente observada desde 2024 podría haberse frenado y comenzar a revertirse.

El Observatorio de la Deuda Social estimó que durante el primer trimestre unas 250.000 personas habrían ingresado en la indigencia.

La designación de Iglesias como embajador también había generado cuestionamientos del kirchnerismo por sus posiciones sobre las Islas Malvinas.

El ex diputado nacional y actual embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea, Fernando Iglesias, volvió a quedar en el centro de la discusión política luego de realizar una comparación entre la evolución de la pobreza durante el gobierno de Javier Milei y la registrada durante la presidencia de Néstor Kirchner. Su planteo abrió un nuevo debate sobre los resultados económicos de la actual gestión y sobre la forma en que deben interpretarse los indicadores sociales.

A través de una publicación en X, Iglesias sostuvo que la reducción de la pobreza durante la administración de Milei presenta una evolución favorable incluso si se toma como punto de partida diciembre de 2023 y se atribuye al actual gobierno el fuerte incremento registrado durante 2024.

El diplomático argumentó que el deterioro inicial estuvo relacionado con el proceso inflacionario que atravesaba el país antes y durante los primeros meses de la nueva gestión. En ese sentido, señaló que, aun incorporando ese período negativo al análisis, la reducción posterior de la pobreza sería superior a la observada durante la presidencia de Kirchner.

Para respaldar su interpretación, Iglesias difundió un gráfico con la evolución de los niveles de pobreza correspondientes a distintos períodos presidenciales, entre ellos los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Javier Milei. Su mensaje buscó poner el foco en los datos y cuestionar las interpretaciones políticas que, según su visión, no contemplan la totalidad de la evolución de los indicadores.

La afirmación se produjo, sin embargo, en un contexto en el que comenzaron a aparecer señales de alerta sobre la continuidad de la mejora social que se había registrado durante buena parte de 2024 y 2025. Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advirtieron recientemente que la tendencia descendente de la pobreza podría haberse detenido.

La diferencia entre ambas miradas se encuentra, en buena medida, en la metodología y en el período analizado. Mientras los datos oficiales del INDEC se presentan con una frecuencia semestral, el observatorio universitario realiza estimaciones trimestrales a partir del procesamiento de microdatos. Desde esa perspectiva, la institución señaló que durante el primer trimestre de este año aproximadamente un millón de personas habría ingresado en situación de pobreza y unas 250.000 habrían pasado a la indigencia.

La advertencia adquiere relevancia porque plantea la posibilidad de que la reducción de la pobreza registrada desde 2024 haya encontrado un límite y que el indicador vuelva a deteriorarse en un escenario económico todavía marcado por dificultades en los ingresos de los hogares.

El debate también vuelve a poner bajo análisis el impacto de las políticas económicas implementadas por Milei. La fuerte caída de la inflación respecto de los niveles alcanzados durante la etapa previa fue acompañada por una mejora de determinados indicadores sociales, pero la evolución del empleo, los salarios y el poder adquisitivo continúa siendo determinante para evaluar si esa recuperación puede sostenerse.

La situación de Iglesias también tiene una dimensión política. Su designación como embajador ante Bélgica y la Unión Europea había generado fuertes cuestionamientos desde sectores del kirchnerismo. La impugnación presentada ante la Comisión de Acuerdos del Senado cuestionó su designación y planteó que algunas de sus posiciones vinculadas con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas resultaban incompatibles con el desempeño de funciones diplomáticas.

En este escenario, las declaraciones del embajador vuelven a ubicarlo dentro de una discusión política de alto impacto. Su defensa de los resultados de la gestión de Milei contrasta con las advertencias de especialistas que observan un posible cambio de tendencia en los niveles de pobreza. Así, la discusión no se limita a establecer qué gobierno logró una mayor reducción, sino que también gira alrededor de si la mejora alcanzada durante los últimos años puede mantenerse y convertirse en una tendencia sostenida.