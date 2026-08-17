Plazo fijo tradicional: cuánto rinde en agosto y por qué sigue siendo una alternativa frente al dólar

La inflación de julio fue del 2,1% y superó el rendimiento mensual de la mayoría de los plazos fijos tradicionales.

Las tasas nominales anuales de los depósitos a 30 días se ubican entre 16% y 22,25%, según el banco.

Por cada millón de pesos, el rendimiento mensual puede oscilar aproximadamente entre $13.200 y $18.290.

Los analistas esperan que la inflación vuelva a ubicarse por debajo del 2% mensual en los próximos meses.

El plazo fijo continúa siendo competitivo frente al dólar porque el tipo de cambio permanece estable y acumula una suba cercana al 2% en 2026.

Las tasas podrían mantenerse en los niveles actuales mientras el Gobierno priorice la estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación.

La aceleración de la inflación durante julio volvió a poner bajo análisis la conveniencia del plazo fijo tradicional como herramienta de ahorro. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% mensual, por encima del 1,9% de junio y después de tres meses consecutivos de desaceleración. Frente a ese escenario, las tasas que ofrecen los bancos por los depósitos a 30 días continúan, en la mayoría de los casos, por debajo del avance de los precios.

Las tasas nominales anuales de los plazos fijos tradicionales se ubican actualmente entre el 16% y el 22,25%, según la entidad financiera. En términos efectivos mensuales, esos valores representan rendimientos de aproximadamente 1,32% a 1,8%. De esta manera, por cada millón de pesos depositados durante 30 días, el ahorrista puede obtener entre $13.200 y $18.290 de intereses.

La comparación directa con la inflación de julio muestra una pérdida de poder adquisitivo. Tomando como referencia una inflación mensual del 2,1%, el rendimiento de las colocaciones más bajas quedó cerca de 0,8 punto porcentual por debajo, mientras que incluso las tasas más elevadas permanecieron por debajo del aumento de los precios.

Esta situación alimentó el debate entre los ahorristas sobre si todavía resulta conveniente mantener pesos inmovilizados en un depósito bancario. Los especialistas coinciden en que, desde el punto de vista estrictamente real, las tasas continúan siendo negativas, aunque consideran que la evaluación debe hacerse también en función de la inflación esperada y de la evolución del dólar.

Uno de los factores que podría mejorar la ecuación es que el aumento de precios de julio haya sido un repunte puntual. Parte de los analistas atribuye la aceleración a cuestiones estacionales vinculadas con las vacaciones de invierno y espera que la inflación vuelva a ubicarse por debajo del 2% mensual durante agosto y septiembre.

De acuerdo con las últimas proyecciones del mercado, la inflación esperada para agosto se ubica alrededor del 1,8% y se mantiene en un nivel similar para septiembre. Si ese escenario se confirma, la diferencia entre la tasa mensual de un plazo fijo y la inflación futura sería menor que la observada al comparar el rendimiento de agosto con el IPC de julio.

Sin embargo, los bancos no parecen dispuestos por ahora a incrementar significativamente las tasas. La renovación de los depósitos se mantiene estable y, según los análisis, mientras no exista una mayor presión sobre el mercado cambiario, el Gobierno tiene incentivos para conservar una política monetaria que limite el crecimiento nominal y contribuya a moderar las expectativas inflacionarias.

La estrategia oficial apunta a utilizar las tasas y la cantidad de pesos en circulación como herramientas para consolidar un techo nominal. En esa lógica, mantener rendimientos inferiores a la inflación no sería necesariamente considerado un problema en el corto plazo, siempre que los precios continúen desacelerándose y el dólar permanezca relativamente estable.

Otro elemento importante aparece al comparar el plazo fijo con la compra de dólares. Aunque el depósito en pesos pierda poder adquisitivo frente a la inflación, durante agosto el tipo de cambio se mantuvo prácticamente sin variaciones significativas y acumuló una apreciación cercana al 2% en lo que va de 2026. Por eso, para un ahorrista que busca obtener un rendimiento en el corto plazo, el depósito bancario puede resultar más atractivo que comprar divisas.

La comparación relevante, según los especialistas, no pasa solamente por la inflación, sino por la relación entre la tasa de interés y la depreciación esperada del peso. Si el dólar permanece estable y las tasas bancarias continúan ofreciendo cerca de 1,5% mensual, el plazo fijo puede generar un rendimiento superior al de mantener dólares sin variación de precio.

De todos modos, esa ecuación podría cambiar si aumenta la volatilidad cambiaria, disminuye la oferta de divisas o se modifican las expectativas sobre el rumbo económico. En ese caso, la protección frente a una eventual devaluación podría volver a favorecer al dólar.

Por ahora, la mayoría de las proyecciones apunta a una continuidad de las tasas actuales durante los próximos meses. El objetivo será acompañar una eventual desaceleración de la inflación sin generar presiones adicionales sobre el mercado cambiario ni sobre la actividad económica.

El plazo fijo tradicional, entonces, atraviesa una etapa de rentabilidad real negativa frente a los precios, pero conserva atractivo relativo frente al dólar debido a la estabilidad cambiaria. Su conveniencia dependerá fundamentalmente de que la inflación continúe descendiendo y de que el Gobierno logre mantener bajo control las expectativas sobre el tipo de cambio.