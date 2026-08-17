Los activos argentinos profundizaron las pérdidas en agosto pese al alivio externo y el dólar estable

El S&P Merval perdió 4,5% en dólares durante las últimas cinco ruedas y acumuló dos semanas consecutivas de bajas.

El riesgo país trepó hasta los 480 puntos básicos y los ADRs llegaron a perder hasta 18% en agosto.

La inflación de julio se aceleró al 2,1% y generó nuevas dudas sobre la trayectoria de las tasas y los precios.

Los bonos argentinos tuvieron un desempeño peor que el de otros mercados emergentes, reflejando un castigo principalmente doméstico.

Las Obligaciones Negociables resistieron mejor la volatilidad y continuaron captando financiamiento a tasas competitivas.

El alivio internacional por una Reserva Federal menos agresiva no alcanzó para revertir el deterioro de los activos argentinos.

Los activos argentinos volvieron a atravesar una semana negativa y profundizaron la corrección que comenzó a observarse a principios de agosto. Durante las últimas cinco ruedas, el S&P Merval cayó 4,5% medido en dólares, mientras que los bonos soberanos extendieron las pérdidas y el riesgo país trepó hasta los 480 puntos básicos. El deterioro se produjo pese a que el dólar mayorista se mantuvo relativamente estable, alrededor de los $1.500, y a que los mercados internacionales encontraron cierto respaldo en los últimos datos de inflación de Estados Unidos.

Con este resultado, el mercado local acumuló dos semanas consecutivas de bajas y amplió el saldo negativo del mes. Algunos ADRs llegaron a registrar retrocesos de hasta 18% en agosto, mientras que el índice accionario medido en moneda estadounidense cayó hasta los u$s1.867. La magnitud de la corrección volvió a centrar la atención de los inversores sobre los factores domésticos, especialmente la liquidez, las tasas de interés, la evolución de la inflación y las perspectivas económicas y políticas hacia 2027.

En el plano monetario, el Gobierno mantuvo una estrategia orientada a preservar la estabilidad cambiaria y administrar con mayor firmeza la cantidad de pesos en circulación. El Banco Central moderó el ritmo de compras de divisas, mientras que las tasas de muy corto plazo se estabilizaron en niveles cercanos al 20% y 23%, después de varias jornadas caracterizadas por una mayor tensión financiera.

Al mismo tiempo, el Tesoro consiguió renovar prácticamente la totalidad de sus vencimientos durante la última licitación, aunque la demanda estuvo concentrada principalmente en instrumentos de menor duración. El movimiento de fondos entre las cuentas del Tesoro, el Banco Central y los bancos comerciales contribuyó a reducir parte de la volatilidad, pero el nivel de liquidez del sistema continúa siendo considerado ajustado.

La inflación también volvió a generar interrogantes. El índice de precios de julio mostró una aceleración hasta el 2,1% mensual, frente al 1,9% registrado en junio, mientras que la inflación núcleo fue de 1,8%. Aunque el aumento fue apenas superior a las expectativas, comenzó a generar correcciones en las previsiones de corto plazo. La lectura predominante todavía considera que se trata de una aceleración transitoria, ya que las expectativas de inflación de más largo plazo permanecen estabilizadas alrededor del 1,5% mensual.

La preocupación del mercado, además, empieza a trascender las variables estrictamente monetarias. Entre los inversores ganó espacio la discusión sobre cuánto del aumento del riesgo argentino responde a los recientes cambios macroeconómicos y cuánto comienza a incorporar factores vinculados con los salarios, el empleo, la actividad y el escenario político que se proyecta hacia 2027.

Las acciones argentinas tampoco lograron aprovechar la buena temporada de resultados empresariales. El sector bancario fue uno de los más afectados y Banco Macro llegó a perder más de 10% durante la semana. La caída se produjo pese a que varias compañías presentaron balances superiores a las expectativas. YPF y Pampa Energía, por ejemplo, superaron ampliamente las previsiones de ganancias, mientras que Ternium y Telecom también mostraron resultados por encima del consenso.

En el frente corporativo, YPF acordó vender a Edenor el 70% de Metrogas y el 5% de MetroEnergías por 780 millones de dólares. La operación fue interpretada como parte de una estrategia para optimizar el portafolio de la petrolera y concentrar recursos en proyectos vinculados con Vaca Muerta y las exportaciones.

Los bonos soberanos, en tanto, mantuvieron la tendencia descendente. El GD38 y el GD46 retrocedieron 1,1%, el GD35 cayó 0,9%, el GD41 perdió 0,8% y el GD30 bajó 0,3%. La particularidad estuvo en que otros mercados emergentes tuvieron un desempeño más favorable, lo que reforzó la percepción de que el castigo sobre la deuda argentina responde principalmente a factores internos.

La deuda corporativa mostró, sin embargo, una mayor resistencia. Las Obligaciones Negociables continuaron recibiendo demanda y varias empresas lograron financiarse a tasas cercanas o inferiores al 3% anual en plazos cortos. El volumen de emisiones corporativas acumuló además un crecimiento cercano al 30% respecto del mismo período de 2025.

En contraste con la situación local, Estados Unidos ofreció un contexto más favorable para los mercados. Los datos de inflación mayorista moderaron las expectativas de un endurecimiento adicional de la Reserva Federal y favorecieron a las acciones internacionales. La mayor parte del mercado comenzó a descontar una Fed menos agresiva, mientras que el S&P 500 llegó a superar los 7.800 puntos.

Así, la segunda semana de agosto dejó una señal clara: mientras el escenario internacional permitió cierta recuperación de los activos de riesgo, Argentina siguió castigada por cuestiones propias. La evolución de la inflación, las tasas, la liquidez y el mercado laboral, junto con las expectativas políticas, serán determinantes para definir si la corrección se profundiza o comienza a encontrar un piso.