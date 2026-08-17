El oro se convirtió en la inversión estrella de agosto y el plazo fijo UVA mantiene el liderazgo en 2026

El oro subió 8,4% en pesos durante la primera mitad de agosto y se convirtió en la inversión de mejor desempeño del mes.

El plazo fijo UVA se mantiene como la inversión más rentable del acumulado de 2026, con una ganancia cercana al 22,4%.

El plazo fijo tradicional acumula una rentabilidad de 15,7% en lo que va del año.

El dólar mostró un avance de apenas alrededor del 2% durante 2026 y permaneció estable durante agosto.

El Merval cayó 10,4% en la primera mitad del mes y algunas acciones registraron pérdidas cercanas al 19%.

La evolución de la inflación, las tasas y el dólar será clave para definir el atractivo de cada alternativa durante los próximos meses.

El oro se consolidó como la inversión de mejor desempeño entre las alternativas más utilizadas por los ahorristas argentinos durante la primera mitad de agosto, en un escenario marcado por la estabilidad del dólar, rendimientos moderados de los depósitos bancarios y una fuerte caída de las acciones locales. En lo que va del mes, el metal precioso acumuló una suba de 8,4% medida en pesos y quedó claramente por encima del resto de las opciones conservadoras.

El repunte del oro se produjo después de varios meses de comportamiento más estable y estuvo vinculado con factores internacionales. La debilidad de algunos indicadores laborales de Estados Unidos reforzó las expectativas de que la Reserva Federal pueda reducir las tasas de interés o mantenerlas sin nuevos aumentos. Ese escenario suele favorecer al oro, considerado tradicionalmente un activo de cobertura y reserva de valor.

La cotización internacional también recibió impulso por la baja del dólar a nivel global y por menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El oro al contado llegó a ubicarse cerca de los US$4.376 por onza y encadenó su segunda semana consecutiva de ganancias.

El resto de las alternativas tradicionales mostró resultados mucho más discretos y, en varios casos, por debajo de la inflación. Con un índice de precios que en julio alcanzó el 2,1% y una expectativa cercana al 1,8% para agosto, los rendimientos obtenidos durante la primera quincena evidencian una diferencia importante.

El segundo lugar del ranking fue ocupado por el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación y exige una permanencia mínima de 90 días. Durante agosto, su rendimiento equivalente se ubicó en torno al 0,9%. Le siguió el plazo fijo tradicional, con una ganancia aproximada de 0,8% durante los primeros 14 días del mes. Las tasas de los depósitos se mantienen relativamente estables y algunos bancos ofrecen tasas nominales anuales cercanas al 19%.

Los distintos tipos de dólar, tanto el oficial como los financieros, tuvieron un comportamiento prácticamente sin cambios durante la primera mitad del mes. Esa estabilidad redujo su atractivo frente a instrumentos que generan una renta en pesos, particularmente para quienes comparan el rendimiento de una colocación bancaria con la evolución esperada del tipo de cambio.

El peor desempeño correspondió a la renta variable argentina. El índice Merval cayó 10,4% en la primera mitad de agosto, mientras que algunas acciones registraron pérdidas todavía mayores. Loma Negra, por ejemplo, acumuló un retroceso cercano al 19%.

La fotografía cambia cuando se analiza el desempeño acumulado de todo 2026. En ese período, el plazo fijo UVA continúa como la alternativa con mejor resultado, con una renta aproximada del 22,4%. En segundo lugar aparece el plazo fijo tradicional, con un rendimiento acumulado de 15,7%. El oro ocupa el tercer puesto, con una suba cercana al 4% en pesos.

La diferencia está vinculada con la inflación acumulada durante el año, que supera el 20%. Por ese motivo, entre las alternativas consideradas, el plazo fijo UVA es el único que logró hasta ahora una rentabilidad real positiva frente al aumento general de los precios.

El dólar, en cambio, acumula una apreciación cercana al 2% en 2026 y permanece muy por debajo de las inversiones que lograron mayores rendimientos en pesos. Las acciones líderes también presentan un balance negativo, afectadas por la incertidumbre económica y política local y por la mayor percepción de riesgo sobre los activos argentinos.

El Bitcoin se encuentra entre las inversiones de peor desempeño del año, con una caída cercana al 26% en pesos y una cotización alrededor de los US$62.800. En paralelo, el riesgo país volvió a acercarse a los 480 puntos básicos, luego de haber operado en niveles cercanos a 400 durante julio.

Para las próximas semanas, los inversores seguirán con atención la evolución de la inflación y de las tasas de interés. Una inflación inferior al 2% podría mejorar el atractivo relativo del plazo fijo tradicional, aunque especialistas advierten que las tasas todavía presentan dificultades para generar una renta real positiva.

El dólar, mientras tanto, podría mantenerse estable en el corto plazo, aunque una menor liquidación de divisas agrícolas durante la segunda mitad del año podría generar mayor presión sobre la cotización. En ese escenario, la comparación entre tasa de interés y expectativa de depreciación cambiaria será determinante para las decisiones de los pequeños ahorristas.

Para quienes busquen exposición al oro, existen distintas alternativas. Además de la compra de lingotes o monedas físicas, pueden utilizarse fondos comunes de inversión, acciones de empresas mineras mediante Cedears y ETFs internacionales que siguen el precio del metal o agrupan compañías del sector. Cada instrumento presenta diferentes niveles de liquidez, riesgo y costos.

Así, el mercado argentino atraviesa agosto con un liderazgo claro del oro entre las inversiones de corto plazo, aunque el balance anual continúa favoreciendo a los plazos fijos. La evolución de la inflación, las tasas, el dólar y el contexto financiero internacional será determinante para saber si el metal precioso logra sostener el impulso que recuperó durante este mes.