El inesperado detalle que trascendió sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Luego de la decepción por su participación en el Mundial y mientras disfruta de sus vacaciones, Cristiano Ronaldo dio un nuevo paso en su relación con Georgina Rodríguez: la pareja se casó en Portugal en una ceremonia íntima.

Los dos habían mantenido en reserva los detalles del enlace, pero una información publicada por un medio portugués reveló un particular aspecto del acuerdo firmado por la pareja antes del matrimonio.

Cristiano y Georgina anunciaron la boda a través de sus redes sociales con una fotografía de sus manos entrelazadas, en la que se destacan las alianzas de ambos. La imagen rápidamente generó repercusión entre sus millones de seguidores.

Sin embargo, el medio 24Horas aseguró haber accedido al acta oficial del registro civil y reveló que la pareja habría establecido un acuerdo prenupcial bajo un régimen de separación de bienes.

Además, el informe señaló que los cinco hijos de la pareja estuvieron presentes durante la ceremonia, junto con otros invitados. Un dato que llamó particularmente la atención fue la ausencia de familiares de Cristiano Ronaldo en el casamiento.

La primera foto del casamiento de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Después de varios años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente formalizaron su vínculo.

El futbolista de Al Nassr y la influencer compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía en la que se observan sus manos y las alianzas de matrimonio.

La publicación estuvo acompañada por las iniciales “CG”, en referencia a los nombres de la pareja, y rápidamente se volvió viral. La imagen superó el millón de “me gusta” en Instagram en pocos minutos, además de recibir miles de comentarios de sus seguidores.

El casamiento se produjo después de años de relación y de una familia que ambos construyeron juntos, con sus hijos como protagonistas de esta nueva etapa.