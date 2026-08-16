La aprobación de Milei cayó al 35% y la economía vuelve a dominar las preocupaciones de los argentinos

La aprobación del Gobierno se ubicó en el 35% y perdió 20 puntos desde el inicio de la gestión.

El desgaste de Milei fue progresivo y estuvo asociado a cambios en las expectativas y a distintos conflictos políticos.

La economía volvió a ocupar el centro de las preocupaciones, con un crecimiento de la inquietud por el empleo.

El 69% de los encuestados se mostró insatisfecho con la marcha del país.

Patricia Bullrich, Axel Kicillof y Myriam Bregman registraron mejoras en sus niveles de imagen positiva.

El escenario hacia 2027 sigue abierto, con un cuarto del electorado todavía sin una definición clara.

La aprobación del Gobierno de Javier Milei se ubicó en el 35% y acumuló una caída de 20 puntos porcentuales desde el comienzo de la gestión, de acuerdo con la última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés. El relevamiento muestra un desgaste sostenido del respaldo al oficialismo, aunque también revela que ese deterioro todavía no se tradujo en una transferencia automática de apoyo hacia una única fuerza opositora.

Según el análisis del politólogo Diego Reynoso, director de la encuesta, el Gobierno consiguió mantener durante buena parte de su primer año un nivel de aprobación cercano al 50%. Sin embargo, desde fines de 2024 comenzó un proceso progresivo de erosión que llevó la valoración positiva hasta el actual 35%. La pérdida, explicó, no se produjo a partir de un episodio puntual, sino como resultado de una acumulación de factores a lo largo de los meses.

Reynoso señaló que, al observar cada medición de manera aislada, las variaciones no siempre resultaban estadísticamente significativas debido al margen de error. Pero al analizar la tendencia general aparece con claridad una pérdida de 20 puntos respecto del inicio de la administración. En ese recorrido incidieron distintos conflictos y cuestionamientos que afectaron las expectativas de una parte del electorado.

Entre los episodios mencionados aparecen el caso Libra, las denuncias relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad y los audios que involucraron a funcionarios del Gobierno. Para el especialista, ese conjunto de situaciones fue acumulando impacto negativo y debilitando el respaldo al oficialismo, especialmente hasta las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El resultado bonaerense, sin embargo, introdujo un cambio en la dinámica electoral. Parte de los votantes que durante el proceso habían evaluado otras alternativas terminaron volviendo hacia el oficialismo, impulsados en parte por el temor a un avance de sectores políticos que consideraban menos afines a sus posiciones. Ese movimiento contribuyó a concentrar nuevamente una porción del voto alrededor de Milei.

El relevamiento también muestra un desplazamiento en las principales preocupaciones sociales. La economía recuperó un papel central, pero con un cambio relevante dentro de ese universo. Los salarios y, especialmente, el empleo comenzaron a ganar espacio entre las inquietudes de los encuestados. La preocupación por conseguir o conservar un trabajo pasó a ocupar un lugar cada vez más importante, en un contexto donde las expectativas económicas continúan siendo determinantes para la evaluación de la gestión.

A ese escenario se suma un dato significativo: el 69% de los argentinos manifestó estar insatisfecho con la marcha del país. El clima social también aparece reflejado en las emociones asociadas a la evaluación del Gobierno. Mientras la esperanza continúa vinculada al núcleo más firme de apoyo a Milei, entre quienes se alejaron del oficialismo ganan terreno sentimientos como la decepción y la incertidumbre.

La encuesta también registró mejoras en la imagen de algunos dirigentes. Patricia Bullrich avanzó del 28% al 37% de valoración positiva, mientras que Axel Kicillof pasó de alrededor del 25% al 36% en los últimos diez meses. Myriam Bregman, por su parte, consiguió sostener una imagen positiva superior al 30% tras el crecimiento que experimentó luego de los debates presidenciales.

Pese a estas mejoras, ninguno de esos dirigentes parece haber concentrado por sí solo los 20 puntos de caída que registró el Gobierno. La estructura de identidades partidarias continúa teniendo un peso considerable al momento de transformar imagen en intención de voto.

De cara a 2027, el escenario permanece abierto. El peronismo se mantiene en torno del 25% o 26% de las preferencias, mientras el oficialismo presenta un nivel similar. A esto se agrega aproximadamente otro cuarto del electorado que todavía no definió su voto o prefiere no responder. El resto se distribuye entre distintas fuerzas políticas.

La principal incógnita estará en el comportamiento de ese electorado que se alejó del Gobierno pero que, según el análisis de Reynoso, no muestra señales de una ruptura definitiva con el sistema político. Se trata de votantes que podrían realinearse con distintas alternativas según sus posiciones frente al peronismo y la evolución de la situación económica.

En ese contexto, el empleo aparece como una de las variables más sensibles para el futuro político del oficialismo. Con un núcleo de respaldo que todavía ronda un tercio del electorado, una oposición fragmentada y una porción considerable de votantes sin decisión, la carrera hacia 2027 comienza a configurarse sobre un escenario abierto, en el que la evolución de la economía puede resultar determinante.