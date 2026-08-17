Durán Barba advirtió que las próximas elecciones estarán marcadas por el “voto negativo” y una fuerte volatilidad

Jaime Durán Barba sostuvo que el electorado argentino se volvió más volátil y que actualmente predomina el voto basado en el rechazo.

El analista consideró que Javier Milei todavía conserva una base electoral importante y no descartó una victoria oficialista.

También cuestionó la comunicación presidencial y planteó que captar la atención resulta clave para conseguir votos.

Durán Barba puso en duda las posibilidades de Axel Kicillof de liderar al peronismo debido a sus diferencias con Cristina Kirchner.

El consultor destacó la experiencia política de Sergio Massa, aunque evitó anticipar una recuperación electoral significativa.

Una eventual candidatura de Máximo Kirchner para gobernador bonaerense fue considerada poco competitiva y podría profundizar las dificultades del peronismo.

El analista político Jaime Durán Barba evaluó el escenario electoral argentino y sostuvo que las próximas elecciones estarán atravesadas menos por adhesiones firmes que por el rechazo hacia determinados espacios políticos. Según su mirada, el electorado se encuentra en un proceso de alta volatilidad y puede modificar rápidamente sus preferencias, por lo que el resultado dependerá tanto de quién consiga sumar apoyos como de quién logre concentrar el voto destinado a impedir el triunfo de otro sector.

Durán Barba consideró que Javier Milei conserva buena parte de la base electoral con la que llegó al poder, aunque advirtió que la sociedad atraviesa cambios rápidos en sus preferencias. En ese contexto, señaló que actualmente existe una tendencia a votar más “en negativo” que en función de una adhesión positiva a un candidato.

La observación introduce una variable relevante de cara a las próximas elecciones. El electorado podría definir su voto principalmente para impedir el regreso del peronismo o para frenar la continuidad de Milei. Así, la capacidad de cada espacio para activar el rechazo hacia su adversario puede tener tanto peso como la valoración de sus propias propuestas.

En relación con las posibilidades electorales del Presidente, Durán Barba evitó descartar una victoria. Recordó que Sergio Massa estuvo muy cerca de imponerse en primera vuelta en 2023 y consideró que Milei, si consigue aumentar algunos puntos su intención de voto, podría quedar en una posición competitiva para alcanzar un resultado decisivo.

Para el consultor, el oficialismo conserva un piso importante y podría ampliar su respaldo si logra mejorar su comunicación con la sociedad. En ese sentido, cuestionó algunos aspectos de la estrategia comunicacional presidencial y sostuvo que un dirigente necesita captar la atención de los votantes para construir apoyo político.

Durán Barba también ubicó a Milei dentro de una tendencia internacional que, según su interpretación, comparte características con los liderazgos de Donald Trump en Estados Unidos y Daniel Noboa en Ecuador. El analista cuestionó la relación de esos dirigentes con las instituciones democráticas y consideró que representan una nueva forma de liderazgo político.

En el espacio opositor, Axel Kicillof ocupó buena parte del análisis. Durán Barba puso en duda que el gobernador bonaerense pueda convertirse fácilmente en el principal referente del peronismo y cuestionó tanto su discurso como su desempeño en distintas funciones públicas.

Según su interpretación, Kicillof sostiene ideas que el consultor considera antiguas y que no logran responder a las transformaciones de las últimas décadas. También criticó algunas de sus propuestas en materia laboral y sostuvo que el gobernador no consiguió resultados suficientemente destacados en los cargos que ocupó.

Más allá de sus diferencias con el mandatario bonaerense, Durán Barba identificó un obstáculo adicional en su relación con Cristina Kirchner. Para el analista, la disputa entre ambos podría dificultar seriamente la construcción de una candidatura unificada dentro del peronismo.

En ese sentido, consideró que Cristina Kirchner conserva una influencia electoral significativa y que cualquier intento de Kicillof por encabezar el espacio necesitaría, como mínimo, evitar una confrontación abierta con la ex presidenta. La posibilidad de que el peronismo consiga ordenar sus distintas corrientes aparece así como una de las principales incógnitas del escenario electoral.

Sergio Massa también fue incluido en el análisis. Durán Barba destacó su experiencia y profesionalismo político, pero evitó anticipar una recuperación rápida de su protagonismo electoral. Su capacidad para desenvolverse dentro de la política, sostuvo, no garantiza por sí sola que pueda volver a convertirse en una opción competitiva.

En cuanto a Máximo Kirchner, el consultor fue particularmente crítico frente a una eventual candidatura para la gobernación bonaerense. Consideró que una postulación del dirigente, impulsada por Cristina Kirchner, tendría dificultades para construir una base electoral suficientemente amplia.

El escenario que describe Durán Barba combina entonces un oficialismo que conserva una base relevante, una oposición que enfrenta problemas de liderazgo y una ciudadanía cada vez menos previsible. En ese contexto, las elecciones podrían definirse por la capacidad de cada sector para ordenar sus apoyos y, especialmente, por el nivel de rechazo que consiga generar sobre sus adversarios.

La principal incógnita estará en determinar qué pesa más al momento de votar: la voluntad de sostener el rumbo iniciado por Milei, el deseo de evitar su continuidad o la intención de impedir un retorno del kirchnerismo. Con un electorado volátil y un peronismo todavía atravesado por disputas internas, el escenario permanece abierto y cualquier movimiento puede modificar el equilibrio electoral.