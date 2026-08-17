Diego Guelar cuestionó a Estados Unidos por la presión sobre CALF y pidió citar al embajador Peter Lamelas

Diego Guelar calificó de “escandalosa” la intervención estadounidense por el acuerdo entre CALF y Huawei.

El ex embajador reclamó que la Cancillería cite al embajador Peter Lamelas para pedirle explicaciones.

El proyecto de CALF contempla una red de fibra óptica en una zona próxima a Vaca Muerta.

La disputa refleja la creciente competencia entre Estados Unidos y China por la tecnología y la infraestructura estratégica.

Guelar propuso tomar como referencia a Brasil para mantener vínculos comerciales con China sin abandonar la relación con Washington.

El episodio llegó al Congreso y abrió un debate sobre soberanía, seguridad tecnológica y política exterior argentina.

El ex embajador argentino Diego Guelar cuestionó duramente la posición adoptada por Estados Unidos frente al vínculo de la cooperativa neuquina CALF con la empresa tecnológica china Huawei y calificó de “escandalosa” la intervención diplomática en una decisión comercial de una entidad argentina. El dirigente sostuvo además que la Cancillería debería haber citado al embajador estadounidense Peter Lamelas para exigir explicaciones por las advertencias realizadas en torno al acuerdo.

La controversia comenzó a tomar dimensión luego de que la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) denunciara presiones relacionadas con su decisión de avanzar en la incorporación de tecnología de Huawei. Según trascendió, desde la representación diplomática estadounidense se habrían planteado objeciones al proyecto y advertido sobre eventuales consecuencias para las visas de integrantes de la cooperativa.

El episodio generó una inmediata discusión sobre los límites de la diplomacia extranjera frente a decisiones comerciales adoptadas dentro de la Argentina. Guelar consideró que la respuesta oficial debería haber sido más firme y cuestionó que la situación no derivara en una convocatoria formal al representante estadounidense.

Para el ex embajador, el planteo de Washington debe interpretarse en el marco de la disputa estratégica que Estados Unidos y China mantienen por el dominio tecnológico, el comercio internacional y la infraestructura considerada crítica. Huawei ocupa un lugar sensible dentro de esa competencia debido a la preocupación estadounidense por la seguridad de las redes y el eventual acceso chino a sistemas estratégicos.

El proyecto de CALF contempla el desarrollo de una red de fibra óptica en Neuquén y alcanza áreas próximas a Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos del país. Ese elemento incrementó la relevancia del conflicto, ya que la infraestructura tecnológica involucrada podría tener una importancia creciente para las comunicaciones y los servicios vinculados con una región considerada estratégica para la economía argentina.

Guelar planteó que la Argentina debería evitar quedar atrapada en la confrontación entre las dos principales potencias mundiales. Desde su perspectiva, mantener vínculos estrechos con Estados Unidos no debería implicar resignar relaciones comerciales con China, especialmente teniendo en cuenta el peso que el país asiático tiene como socio de numerosas economías.

En ese sentido, destacó el ejemplo de Brasil, que logró sostener una relación económica muy importante con China al mismo tiempo que mantiene vínculos estratégicos con Estados Unidos. Para Guelar, la experiencia brasileña demuestra que es posible administrar relaciones simultáneas con ambas potencias sin quedar necesariamente subordinado a una de ellas.

El ex embajador también consideró que la Argentina podría utilizar su relación con Brasil como herramienta para fortalecer su capacidad de negociación internacional. La construcción de una posición regional permitiría, según su análisis, evitar que las tensiones entre Washington y Beijing condicionen las decisiones económicas y tecnológicas del país.

El conflicto alrededor de CALF comenzó así a trascender el plano empresarial. Lo que inicialmente apareció como una discusión sobre la contratación de tecnología para una cooperativa terminó convirtiéndose en un debate sobre soberanía, seguridad tecnológica y política exterior. La controversia puso además de manifiesto la sensibilidad que genera la presencia de empresas chinas en sectores considerados estratégicos.

La situación también llegó al Congreso, donde distintos sectores plantearon la necesidad de convocar al embajador Lamelas para que explique las advertencias realizadas a integrantes de la cooperativa. El eventual llamado a brindar explicaciones podría transformar el episodio en una discusión institucional más amplia sobre los límites de la acción diplomática de gobiernos extranjeros dentro del territorio argentino.

El caso deja planteada una tensión de fondo para la política exterior argentina. Mientras el Gobierno busca profundizar su acercamiento estratégico con Estados Unidos, China continúa siendo un actor central para el comercio, las inversiones y el financiamiento de numerosos países. En ese contexto, la discusión por la presencia de Huawei en Neuquén vuelve a colocar en primer plano la necesidad de definir hasta dónde puede avanzar la cooperación tecnológica con cada potencia sin comprometer los intereses nacionales.