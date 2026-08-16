Rafael Gutiérrez, entre la presión de Pullaro y una posible salida hacia la política

Rafael Gutiérrez atraviesa una etapa decisiva al frente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Después de más de cinco décadas de trayectoria en el Poder Judicial, su continuidad en el máximo tribunal provincial quedó en el centro de la disputa que mantiene con el gobierno de Maximiliano Pullaro.

La administración provincial viene impulsando desde hace meses una renovación de la Corte y busca acelerar la salida de algunos de sus integrantes para avanzar con una nueva composición. En ese escenario, Gutiérrez se convirtió en una de las principales figuras que resisten ese proceso.

El presidente del máximo tribunal mantiene su posición y administra sus propios tiempos respecto de una eventual jubilación. La situación generó un fuerte contrapunto con la Casa Gris, que pretende avanzar con un recambio en la conducción de la Justicia provincial.

Más de 50 años en la Justicia

Gutiérrez ingresó al Poder Judicial en 1975 y desde entonces ocupó diferentes cargos. Fue secretario, juez y camarista antes de llegar a la Corte Suprema de Santa Fe.

Su incorporación al máximo tribunal se produjo en el año 2000, durante la segunda gestión de Carlos Reutemann. En ese mismo período también llegaron a la Corte Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi.

Poco tiempo después, Gutiérrez asumió la presidencia del máximo tribunal y comenzó a consolidar una trayectoria marcada por su permanencia y capacidad de construir vínculos dentro del ámbito judicial y político.

A lo largo de los años, atravesó diferentes gobiernos provinciales y mantuvo su lugar en la estructura judicial pese a los sucesivos cambios de signo político en la Casa Gris.

Su actividad dentro de la Asociación de Magistrados también fue importante en su carrera. Desde ese espacio desarrolló vínculos con distintos sectores de la Justicia y ganó influencia dentro de la estructura institucional.

El enfrentamiento con el gobierno provincial

El escenario actual presenta un desafío diferente. Pullaro impulsa una renovación de la Corte y busca modificar una composición que lleva años consolidada.

Gutiérrez, sin embargo, no parece dispuesto a acelerar su salida por pedido del Ejecutivo. Su permanencia se transformó así en uno de los principales obstáculos para el recambio que pretende concretar el gobierno provincial.

La discusión no se limita a la continuidad de un magistrado, sino que forma parte de una disputa más amplia por el futuro de la Corte Suprema y el equilibrio de poder dentro de la Justicia santafesina.

Una posible candidatura en 2027

En medio de la tensión por su futuro judicial, Gutiérrez abrió además una nueva posibilidad: continuar su trayectoria en la política.

El presidente de la Corte reconoció recientemente que recibió una propuesta para ser candidato a diputado provincial en las elecciones de 2027 y no descartó completamente esa alternativa.

De concretarse, representaría un giro significativo después de más de medio siglo en el Poder Judicial. El magistrado pasaría de ocupar uno de los máximos cargos de la Justicia provincial a disputar un lugar en la Legislatura.

No sería la primera vez que su nombre aparece relacionado con una posible candidatura. Años atrás también había recibido propuestas para competir por cargos electivos, aunque aquellas iniciativas finalmente no avanzaron.

Ahora, mientras el gobierno de Pullaro intenta acelerar la renovación de la Corte, Gutiérrez enfrenta una definición que puede marcar el cierre de su extensa carrera judicial o abrirle la puerta a una nueva etapa en la política santafesina.