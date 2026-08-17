Fernando de Andreis respaldó el diálogo entre el PRO y La Libertad Avanza y pidió “cuidar el cambio”

Fernando de Andreis destacó la reunión entre el PRO y La Libertad Avanza y respaldó la continuidad del diálogo.

El diputado sostuvo que antes de hablar de candidaturas es necesario fortalecer la confianza entre ambos espacios.

El dirigente llamó a “cuidar el cambio” y evitar que la Argentina repita experiencias políticas anteriores.

De Andreis valoró cambios dentro del Gobierno, entre ellos la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

La estrategia electoral para 2027 todavía no está definida y deberá contemplar las particularidades de cada provincia.

El PRO y La Libertad Avanza deberán resolver sus diferencias internas antes de avanzar hacia una eventual alianza electoral.

El diputado del PRO Fernando de Andreis respaldó el proceso de acercamiento entre su espacio y La Libertad Avanza y destacó la reunión que ambos sectores mantuvieron para avanzar en una eventual construcción política común. Aunque reconoció que todavía existen diferencias y que no hay definiciones sobre un acuerdo electoral, sostuvo que el objetivo central debe ser evitar un retroceso y preservar el rumbo iniciado por el Gobierno de Javier Milei.

De Andreis consideró positivo el encuentro y señaló que permitió comenzar a ordenar las coincidencias entre ambas fuerzas. Según explicó, el diálogo sirvió para generar un escenario de mayor confianza luego de meses marcados por diferencias y tensiones. Para el dirigente macrista, esa etapa resulta fundamental antes de comenzar a discutir candidaturas, alianzas específicas o la distribución de espacios en las próximas elecciones.

Uno de los principales conceptos planteados por el diputado fue la necesidad de “cuidar el cambio”. En su análisis, la Argentina ya atravesó experiencias en las que una coalición política no logró sostener el rumbo luego de llegar al poder, por lo que consideró necesario evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

De Andreis hizo especial referencia a 2019, cuando el entonces oficialismo perdió las elecciones presidenciales y se produjo un cambio de signo político. Según su mirada, la prioridad ahora debería ser construir una relación suficientemente sólida entre el PRO y La Libertad Avanza para impedir que las diferencias internas terminen debilitando las posibilidades de continuidad del proceso iniciado en 2023.

El diputado reconoció que el PRO mantiene cuestionamientos sobre determinadas decisiones de la administración libertaria. Sin embargo, valoró positivamente algunas modificaciones realizadas por el Gobierno y mencionó como una señal importante la incorporación de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Para el dirigente, ese tipo de movimientos demuestra una disposición oficialista a ampliar su espacio de diálogo y corregir aspectos de la gestión.

El entendimiento entre ambos espacios todavía se encuentra en una etapa preliminar. De Andreis evitó confirmar la existencia de un acuerdo electoral cerrado y explicó que las conversaciones deben continuar antes de avanzar sobre candidaturas concretas. En ese sentido, planteó la necesidad de elaborar una estrategia nacional que contemple las particularidades políticas de cada provincia.

La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales escenarios de esa discusión. El dirigente del PRO consideró que el peronismo mantiene capacidad competitiva pese a sus divisiones internas y que, frente a esa situación, La Libertad Avanza y el PRO deberán encontrar una fórmula que les permita evitar la dispersión del voto y construir una alternativa con posibilidades electorales.

En ese marco, De Andreis no descartó la posibilidad de una fórmula conjunta entre dirigentes de ambas fuerzas. Sin embargo, aclaró que todavía no se llegó a esa instancia de negociación y que cualquier definición deberá surgir de un proceso de diálogo basado en la confianza y la disposición a ceder posiciones.

La discusión adquiere una dimensión mayor porque dentro del propio PRO existen distintas posturas respecto de la relación con el Gobierno. Algunos sectores plantean profundizar el acercamiento y avanzar hacia una alianza más estrecha, mientras otros mantienen reservas sobre determinadas políticas y prefieren conservar una identidad diferenciada.

De Andreis buscó ubicarse en una posición favorable al diálogo, aunque sin plantear una integración inmediata. Su mensaje apunta a construir primero un entendimiento político y programático que permita determinar posteriormente cuál es la mejor estrategia electoral.

La creación de una mesa conjunta entre representantes del PRO y La Libertad Avanza constituye el primer paso institucional de esta nueva etapa. El desafío será transformar los contactos iniciales en acuerdos concretos y, al mismo tiempo, resolver las diferencias que todavía persisten entre ambas fuerzas.

De cara a 2027, el escenario permanece abierto. La posible alianza deberá atravesar negociaciones en cada distrito y definir el alcance de una eventual estrategia común. Para De Andreis, sin embargo, existe una prioridad que está por encima de nombres y candidaturas: impedir que el país vuelva a una etapa anterior y sostener los cambios que considera necesarios para modificar el rumbo económico y político.