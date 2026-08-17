Milei vuelve a escena tras una semana de bajo perfil y pone el foco en el Congreso y los acuerdos políticos

Milei pasó varios días en Olivos con una agenda pública reducida después de su gira internacional.

El Presidente mantiene su prioridad sobre el programa económico y delega la negociación política en Karina Milei y la mesa política.

El Gobierno busca recomponer los acuerdos legislativos luego de dificultades recientes en el Congreso.

La eliminación de las PASO continúa como una prioridad electoral, aunque todavía no tiene asegurados los respaldos necesarios.

Diego Santilli profundizará esta semana el diálogo con gobernadores y sectores vinculados al PRO.

El oficialismo pretende aprovechar agosto y septiembre para avanzar en acuerdos políticos y preparar el escenario electoral de 2027.

Javier Milei retomará esta semana una agenda pública más intensa después de varios días de bajo perfil tras su gira por Ecuador y Colombia. El Presidente permaneció durante buena parte de la semana en la residencia de Olivos, con escasa exposición pública, sin entrevistas y con una actividad limitada en las redes sociales. La pausa alimentó distintas interpretaciones dentro del oficialismo, que ahora busca acelerar las negociaciones políticas y legislativas de cara a los próximos meses.

Durante esos días, una de las pocas señales sobre la actividad presidencial surgió a partir de una cena que Milei mantuvo con el economista Sebastián Galiani. El encuentro incluyó una extensa conversación sobre economía y ópera, según relató el propio académico, quien posteriormente eliminó la publicación en la que había contado detalles de la reunión.

En el entorno presidencial explican que el repliegue responde también a una característica central de Milei: su fuerte concentración en el programa económico. El jefe de Estado continúa colocando la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales en el centro de su gestión, mientras delega buena parte de la construcción política en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la mesa política del oficialismo.

Ese espacio volverá a reunirse esta semana con una agenda especialmente cargada. El desafío será coordinar las negociaciones electorales con el trabajo legislativo y, al mismo tiempo, recomponer los vínculos con gobernadores y sectores aliados después de algunas dificultades recientes en el Congreso.

El traspié sufrido por el oficialismo alrededor de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó expuesta la necesidad de ampliar los acuerdos parlamentarios. En la Casa Rosada sostienen que existe margen para alcanzar entendimientos con los aliados, pero reconocen que será necesario fortalecer las conversaciones con los mandatarios provinciales para evitar nuevas derrotas.

La agenda legislativa contempla una serie de iniciativas consideradas estratégicas por el Gobierno. Entre ellas aparecen la reforma del Banco Central, la Ley de Inocencia Fiscal y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. El oficialismo busca además preparar una nueva sesión en el Senado hacia fines de agosto con el objetivo de recuperar iniciativa y exhibir capacidad para aprobar proyectos propios.

Uno de los asuntos más complejos continúa siendo la reforma electoral. La eliminación de las PASO figura entre las prioridades del Gobierno de cara a 2027, aunque la falta de consensos vuelve incierto su tratamiento. El envío anticipado del proyecto generó cuestionamientos incluso dentro del espacio aliado, donde algunos dirigentes consideran que una iniciativa de esa magnitud debería haber llegado al Congreso una vez asegurados los votos.

En paralelo, el oficialismo intenta recomponer el entendimiento con el PRO y con los gobernadores. El acercamiento entre Karina Milei y Mauricio Macri abrió una nueva etapa de conversaciones, mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumió un papel relevante para tender puentes con dirigentes provinciales.

Santilli recibirá a gobernadores del Norte Grande y posteriormente mantendrá un encuentro con el mandatario neuquino Rolando Figueroa. Las conversaciones estarán atravesadas por cuestiones legislativas y por reclamos vinculados con medidas para las regiones de clima cálido.

Karina Milei, por su parte, tendrá una agenda vinculada con la organización de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre, en una reunión que incluirá representantes de la Iglesia y funcionarios porteños y nacionales.

Después de una semana de actividad limitada, el Gobierno busca transmitir una imagen de mayor movimiento. Milei retomará la exposición pública con su participación en una conferencia sobre perspectivas económicas y políticas, acompañado por integrantes de su gabinete. Luego viajará a Rosario para participar de los festejos por el aniversario de la Bolsa de Comercio.

El desafío oficial será transformar esa reactivación en resultados concretos. Mientras el Presidente mantiene el control sobre la agenda económica, el área política deberá conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con las reformas pendientes y comenzar a construir el escenario electoral de 2027.