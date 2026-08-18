Esteban Paulón cuestionó el impuesto a los combustibles y reclamó que los fondos se destinen a las rutas nacionales

Esteban Paulón cuestionó el fuerte incremento de la recaudación del impuesto a los combustibles y reclamó precisiones sobre el destino de esos recursos.

El diputado sostuvo que el tributo alcanza a automovilistas, trabajadores, transportistas y productores que utilizan combustible para desarrollar sus actividades.

Según Paulón, los fondos tienen una asignación específica vinculada con la infraestructura vial y deberían reflejarse en obras y mantenimiento.

El estado de la Ruta Nacional 33, en Santa Fe, fue utilizado como ejemplo de los problemas que persisten en la red vial nacional.

El legislador cuestionó además el esquema de peajes y advirtió sobre una posible doble carga para quienes ya pagan el impuesto incorporado al combustible.

El debate quedó vinculado también con la seguridad vial, el superávit fiscal y la discusión sobre quién debe financiar el mantenimiento de las rutas nacionales.

El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el manejo de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y puso el foco en la relación entre el incremento de la recaudación y el estado de la infraestructura vial. El legislador sostuvo que el tributo registró un fuerte crecimiento mientras persisten deficiencias en distintas rutas nacionales, una situación que, según planteó, genera interrogantes sobre el destino de los fondos.

Paulón afirmó que el impuesto a los combustibles se multiplicó por seis y remarcó que se trata de un tributo que alcanza de manera transversal a quienes utilizan vehículos y maquinaria que requieren nafta o gasoil. Desde su perspectiva, el impacto no recae únicamente sobre los automovilistas particulares, sino también sobre trabajadores, transportistas, productores agropecuarios y quienes utilizan sus vehículos como herramienta laboral.

El diputado puso como ejemplo a quienes realizan tareas de reparto, a conductores que trabajan mediante plataformas digitales y a productores que utilizan maquinaria agrícola. Su argumento apunta a que cada carga de combustible incorpora una carga tributaria que, por su alcance, termina afectando a múltiples sectores de la economía.

El principal cuestionamiento estuvo dirigido al destino de los recursos. Paulón sostuvo que el impuesto posee una asignación específica vinculada con la infraestructura vial y cuestionó que esos fondos no se traduzcan, según su interpretación, en una mejora suficiente de las rutas nacionales.

En ese marco, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y acusó a la administración nacional de utilizar los recursos de una manera que no respetaría el objetivo previsto para el tributo. Se trata de una crítica que adquiere especial relevancia dentro del esquema económico del Gobierno, que mantiene como uno de sus principales objetivos el equilibrio de las cuentas públicas.

Para Paulón, además, el crecimiento de este impuesto forma parte de la explicación de los ingresos que permiten exhibir el resultado fiscal positivo. De esta manera, el legislador cuestionó que el Estado consiga incrementar sus recursos a través de un gravamen que impacta sobre el consumo de combustibles, mientras las obras de infraestructura vial continúan registrando dificultades.

Uno de los ejemplos utilizados para respaldar su planteo fue la Ruta Nacional 33, en Santa Fe. Paulón la describió como un corredor estratégico para la actividad económica y el comercio regional y sostuvo que presenta un deterioro significativo.

El legislador también cuestionó el nuevo esquema de peajes que el Gobierno impulsa para determinadas rutas. Su argumento es que los usuarios podrían terminar afrontando un doble costo: primero a través del impuesto incluido en el precio del combustible y luego mediante el pago directo por utilizar determinadas vías.

La discusión adquiere otra dimensión cuando se incorpora la seguridad vial. Paulón vinculó el deterioro de las rutas con el riesgo de accidentes y señaló que los baches y la falta de mantenimiento constituyen un factor de gravedad para quienes circulan diariamente por corredores nacionales.

El planteo vuelve a instalar una discusión sobre el modelo de financiamiento de la infraestructura vial. El Gobierno sostiene una política orientada a reducir el gasto público y limitar la intervención estatal directa en distintas áreas, mientras que sectores de la oposición reclaman que determinados recursos tributarios se traduzcan en obras concretas.

En este contexto, el debate sobre el impuesto a los combustibles no se limita a su impacto sobre los precios. También involucra la finalidad de la recaudación, el mantenimiento de las rutas, el sistema de peajes y la distribución de los costos entre los usuarios.

La discusión planteada por Paulón pone así el foco en una pregunta central: si los argentinos continúan pagando un tributo asociado al uso de combustibles, qué proporción de esos recursos termina efectivamente destinada a conservar y mejorar las rutas nacionales. Para el legislador, la situación actual evidencia una brecha entre la recaudación y las condiciones de la infraestructura vial que requiere una explicación por parte del Gobierno.