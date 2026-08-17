Preocupación en Bayern Múnich: Jamal Musiala se desplomó durante el partido

Jamal Musiala protagonizó un momento de preocupación durante el amistoso que Bayern Múnich le ganó 3-1 a RB Leipzig. El mediocampista alemán se desplomó sobre el final del encuentro, pocos minutos después de haber marcado el tercer tanto de su equipo.

El futbolista de 23 años ingresó en el segundo tiempo y fue protagonista del tramo final del partido. A los 36 minutos, Musiala recibió dentro del área y convirtió para establecer el 3-1.

Sin embargo, poco después del gol comenzó a mostrarse desorientado y terminó cayendo al césped. El delantero Ismael Saibari fue uno de los primeros jugadores en acercarse para asistirlo, mientras que el cuerpo médico ingresó rápidamente al campo.

Musiala finalmente pudo retirarse del terreno de juego por sus propios medios, aunque se lo vio visiblemente aturdido.

El encuentro se disputó con temperaturas cercanas a los 33 grados, por lo que el calor aparece como una de las posibles causas del episodio. De todos modos, hasta el momento no hubo un diagnóstico médico oficial que permita determinar qué provocó el desvanecimiento.

"Musiala"



Porque Jamal Musiala se desplomó en pleno partido del Bayern y todavía no hay parte médico. pic.twitter.com/oF4Q61Eroe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 16, 2026

La escena generó preocupación en el Allianz Arena, aunque desde Bayern Múnich intentaron transmitir tranquilidad. Después del partido, el director deportivo Max Eberl aseguró que lo más importante era que Musiala se encontraba bien.

Por el momento, el club alemán no difundió un parte médico detallado sobre el estado del mediocampista y se espera que su evolución sea seguida de cerca durante las próximas horas.

El triunfo por 3-1 ante Leipzig quedó así relegado a un segundo plano por el susto protagonizado por una de las principales figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany.