Récord de sífilis en Argentina: 2025 tuvo la cifra más alta desde que existen registros

La sífilis volvió a encender las alarmas sanitarias en Argentina. Durante 2025 se notificaron 46.779 casos, lo que representa un aumento del 75,6% respecto de 2022 y marca el nivel más alto desde que comenzó la vigilancia epidemiológica nacional, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional citados por AIDS Healthcare Foundation (AHF).

La situación fue señalada durante la 26ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), realizada en Río de Janeiro. Allí, AHF advirtió sobre el crecimiento de esta infección de transmisión sexual a nivel mundial, con especial preocupación por la evolución de los casos en América Latina y el Caribe.

Uno de los principales desafíos es que la sífilis puede avanzar sin síntomas evidentes. Esto hace que muchas personas desconozcan que tienen la infección y puedan transmitirla sin saberlo.

Sífilis: una infección que puede pasar inadvertida

La sífilis es una infección de transmisión sexual prevenible y curable, pero su evolución silenciosa puede dificultar el diagnóstico temprano.

De acuerdo con AHF, muchas personas infectadas no presentan síntomas claros, por lo que no consultan ni reciben tratamiento a tiempo. La demora en detectar la infección favorece su transmisión y puede aumentar el riesgo de complicaciones.

El fenómeno también se observa a escala internacional. La Organización Mundial de la Salud estimó que 8 millones de personas de entre 15 y 49 años contrajeron sífilis en 2022, frente a los 7,1 millones registrados en 2020.

América es una de las regiones más afectadas. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud citados por AHF, en 2022 se registraron 3,37 millones de nuevos casos, mientras que para 2024 la cifra había ascendido a 4,2 millones.

Sífilis congénita: la preocupación durante el embarazo

El aumento de los casos también genera preocupación por la sífilis congénita, que puede transmitirse de una persona embarazada al bebé durante la gestación.

En 2022 se estimó que 68.000 bebés nacieron con sífilis en América. La tasa regional fue de 4,98 casos cada 1.000 nacidos vivos, una cifra muy superior a la meta establecida por la OMS para avanzar hacia la eliminación de la enfermedad.

Cuando no recibe tratamiento durante el embarazo, la infección puede provocar complicaciones graves, como muerte fetal, muerte neonatal y parto prematuro.

Sin embargo, se trata de una enfermedad que puede curarse con penicilina benzatínica cuando es diagnosticada y tratada de manera adecuada.

Por este motivo, AHF plantea la necesidad de universalizar el testeo durante el embarazo y garantizar el acceso al tratamiento para reducir los casos de transmisión congénita.

Cómo prevenir la sífilis y detectar la infección

Ante el aumento de los diagnósticos, el testeo y la prevención cumplen un papel fundamental. El uso correcto del preservativo disminuye el riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual, mientras que los controles permiten detectar casos que pueden no presentar síntomas.

AHF también propone ampliar el acceso a las pruebas, fortalecer la educación sexual e incorporar el control de sífilis a la atención primaria de la salud y a los servicios vinculados al VIH.

La organización realiza más de un millón de pruebas de sífilis cada año en distintos países y brinda servicios gratuitos de diagnóstico y tratamiento en más de 30 naciones.

El crecimiento de los casos expone una situación particular: la sífilis es prevenible, detectable y curable, pero continúa aumentando. Por eso, los especialistas recomiendan mantener controles periódicos de salud sexual, consultar ante cualquier síntoma o situación de riesgo y no esperar a que aparezcan señales para realizarse un test.