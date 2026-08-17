River venció 2-0 a Argentinos, ganó por primera vez en el Clausura

River se impuso 2-0 ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura y consiguió una victoria que puede marcar un punto de inflexión para el equipo. Gonzalo Montiel y Ángel Correa fueron los autores de los goles en el Monumental.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet necesitaba reaccionar después de acumular seis derrotas consecutivas y, aunque todavía tiene varios aspectos por corregir, logró quedarse con tres puntos fundamentales ante uno de los equipos que llegaba en mejor forma al partido.

River mostró una actitud más agresiva desde el comienzo y encontró la ventaja a los 36 minutos del primer tiempo. Un remate de Ángel Correa sufrió un desvío dentro del área y Gonzalo Montiel apareció para definir cruzado y poner el 1-0.

El lateral, campeón del mundo con la Selección argentina, marcó así el primer gol de River en el Torneo Clausura, después de cuatro fechas sin poder convertir.

Argentinos salió decidido a buscar el empate durante el segundo tiempo y tuvo varias ocasiones para conseguirlo. Hernán López Muñoz llegó a convertir, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Poco después, el delantero volvió a quedar cerca del gol, aunque su remate terminó estrellándose contra el travesaño.

River sufrió en algunos pasajes del complemento, pero esta vez logró mantener el arco en cero y mostró una mayor solidez defensiva para sostener la ventaja.

Cuando el encuentro llegaba a su tramo final, el Millonario consiguió el segundo golpe. Ángel Correa convirtió de penal y estableció el 2-0 definitivo, para desatar el festejo de los hinchas en el Monumental.

El delantero tuvo una participación decisiva en el resultado: intervino en la jugada que terminó en el primer gol y luego se encargó de sentenciar el partido desde los doce pasos.

River cortó una racha de seis derrotas

El triunfo adquiere especial importancia por el contexto que atravesaba el equipo. River había perdido sus primeros cuatro partidos del Clausura ante Barracas Central, Gimnasia, Rosario Central y Tigre, además de sufrir una derrota frente a Aldosivi por la Copa Argentina.

Con la caída ante Argentinos, el equipo había llegado al encuentro con seis derrotas consecutivas en torneos de AFA, una racha que finalmente pudo cortar ante el líder de la Zona B.

Argentinos, que había comenzado el campeonato con puntaje ideal, sufrió así su primera derrota del Torneo Clausura.

Cómo sigue River

River consiguió su primera victoria en el Clausura y ahora buscará aprovechar este resultado para iniciar una recuperación. El equipo de Eduardo Coudet todavía tiene varios desafíos por delante y necesita mejorar su posición en la Zona B.

La victoria ante Argentinos representa, en ese sentido, un alivio después de una de las peores rachas recientes del Millonario y una oportunidad para recuperar confianza de cara a los próximos compromisos.

Cómo llegaba River

El Millonario atravesaba un momento complicado tras perder sus cuatro partidos iniciales del Clausura y acumular seis derrotas consecutivas en competencias de AFA. La situación había generado preocupación entre los hinchas y puesto el foco sobre la continuidad de Coudet.

Para este encuentro, el entrenador dispuso el ingreso de Thiago Almada en lugar de Tomás Galván, en lo que significó su primera titularidad con la camiseta de River.

Cómo llegaba Argentinos Juniors

Argentinos Juniors llegaba al Monumental en un gran momento. El equipo había derrotado a Racing en la fecha anterior y era el único conjunto con puntaje ideal, además de compartir la cima de la tabla anual con Independiente Rivadavia.

El conjunto dirigido por Nicolás Diez también buscaba mantener su invicto en el torneo, aunque tenía un antecedente poco favorable en el Monumental: apenas había conseguido una victoria en sus últimas doce visitas al estadio.