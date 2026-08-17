Netanyahu no cede: sin un Hamas desarmado, no habrá acuerdo

Las cinco claves

Jared Kushner se reúne con Benjamin Netanyahu para impulsar el plan de paz promovido por Donald Trump .

Hamas aceptó la última etapa de la propuesta, pero Israel mantiene reservas por razones de seguridad.

Netanyahu insiste en que cualquier acuerdo debe garantizar el desarme efectivo de Hamas .

Kushner mantuvo contactos previos con dirigentes de Hamas en Egipto antes de viajar a Israel.

Mientras avanzan las negociaciones, continúan las operaciones militares israelíes contra objetivos terroristas en Gaza.

El enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, se reunirá este lunes con el primer ministro Benjamin Netanyahu en un nuevo intento por destrabar el plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

La reunión llega después de que Hamas expresara su respaldo a la última etapa de la iniciativa. Sin embargo, el gobierno israelí mantiene una postura firme: no aceptará ningún acuerdo que no garantice el desarme completo y verificable de Hamas, al considerar que esa organización sigue representando una amenaza para la seguridad de Israel.

Antes de arribar a Jerusalén, Kushner mantuvo conversaciones en Egipto con representantes de Hamas, a quienes transmitió que Gaza no puede volver a ser utilizada como plataforma para lanzar ataques contra Israel y reclamó compromisos concretos que permitan avanzar hacia una paz duradera.

La posición del gobierno de Netanyahu se apoya en un argumento central: resulta extremadamente complejo alcanzar una paz estable cuando la otra parte es una organización considerada terrorista por numerosos países y cuyo liderazgo ha manifestado reiteradamente su rechazo a la existencia del Estado de Israel. Desde la óptica israelí, cualquier negociación solo tendrá sentido si elimina la capacidad militar de Hamas y evita que el grupo vuelva a representar una amenaza para la población israelí.

Por eso, Israel sostiene que la paz es un objetivo deseable, pero que no puede construirse a costa de poner en riesgo su propia seguridad. En ese marco, Netanyahu mantiene como condición inalterable que cualquier acuerdo garantice que Hamas no pueda rearmarse ni volver a atacar territorio israelí.

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos, las Fuerzas de Defensa de Israel siguen desarrollando operaciones contra objetivos que identifican como vinculados a organizaciones terroristas en Gaza, en un escenario donde las negociaciones y el conflicto militar avanzan de manera paralela.