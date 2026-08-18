Villarruel profundiza su distancia con Milei y reclama una agenda centrada en el trabajo y la producción

Villarruel volvió a marcar diferencias con la política económica y social del Gobierno.

La vicepresidenta reclamó eliminar las retenciones al campo y a la industria.

Expresó preocupación por los argentinos sin trabajo y por quienes no llegan a fin de mes.

Pidió que la dirigencia política priorice los problemas económicos y sociales de las familias.

Defendió una unión nacional basada en la producción y la cultura del trabajo.

Su creciente distanciamiento de Milei quedó reflejado también en su ausencia de los actos oficiales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exhibir un discurso propio y profundizó sus diferencias con el Gobierno de Javier Milei. Durante su participación en la apertura de la Expo Venado 2026, en Santa Fe, cuestionó distintos aspectos de la política económica oficial, reclamó eliminar las retenciones al campo y a la industria y expresó su preocupación por las familias que atraviesan dificultades para llegar a fin de mes.

Villarruel participó del tradicional corte de cinta junto al intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella. La escena tuvo un fuerte componente político, ya que el dirigente radical forma parte de un sector que mantiene reparos frente a un eventual acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza.

La vicepresidenta llegó al evento con un sombrero y un poncho oficial santafesino que recibió como obsequio de la senadora provincial radical Leticia Di Gregorio. Frente a productores y representantes de la actividad económica regional, aprovechó el contacto con los medios para plantear una mirada diferente de la que suele expresar el oficialismo.

Uno de los principales ejes de su discurso estuvo relacionado con las retenciones. Villarruel sostuvo que el futuro del campo y de la industria debe desarrollarse sin retenciones a las exportaciones y definió a ambos sectores como motores fundamentales de la economía argentina.

En ese sentido, reclamó una mirada integral sobre los sistemas productivos y una política de fuerte apoyo a la industria nacional. El planteo se produjo mientras el Gobierno mantiene como uno de sus objetivos centrales la reducción del peso del Estado y avanza con un esquema económico que también genera cuestionamientos entre sectores productivos.

Pero las diferencias de Villarruel con la Casa Rosada fueron más allá de la cuestión tributaria. La vicepresidenta manifestó sentirse sumamente preocupada por los argentinos que no tienen trabajo o que no consiguen llegar a fin de mes. También sostuvo que la dirigencia política debería colocar esas dificultades entre sus prioridades principales.

El mensaje adquiere especial relevancia frente a la posición adoptada por funcionarios nacionales respecto del endeudamiento de las familias y la creciente mora. Mientras desde el oficialismo se insiste en que se trata de un problema entre privados, Villarruel planteó que la clase política debe ocuparse de las consecuencias sociales de esa situación.

La vicepresidenta también volvió a referirse a la necesidad de construir una unión nacional sin que las discusiones electorales o partidarias ocupen el centro de la escena. Según su planteo, la Argentina cuenta con un potencial suficiente para alcanzar un futuro exitoso, aunque actualmente enfrenta numerosas dificultades que requieren respuestas políticas.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente distanciamiento con el espacio libertario. Villarruel mantiene desde hace tiempo una relación política deteriorada con el presidente Milei y con sectores cercanos a la administración nacional. Las diferencias se hicieron visibles en distintos episodios y alcanzaron incluso a funcionarios que reclamaron públicamente su salida del cargo.

Durante uno de los recientes momentos en que quedó a cargo del Poder Ejecutivo, Villarruel habría intervenido para solicitar explicaciones a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por el operativo desplegado durante una jornada de protestas en las inmediaciones del Congreso y sobre la avenida 9 de Julio.

En paralelo, distintos dirigentes vinculados al oficialismo volvieron a reclamarle que abandone la vicepresidencia. Sin embargo, Villarruel no solo descartó esa posibilidad, sino que continuó profundizando un discurso que pone el foco en la producción, el empleo y la situación de las familias.

Antes de finalizar su contacto con la prensa, dejó una definición que sintetizó su posición: no puede existir una familia sin trabajo y no puede haber trabajo sin producción. Desde esa perspectiva, afirmó que el futuro económico del país debe apoyarse en la actividad agropecuaria y la industria, con la cultura del trabajo como uno de los pilares del crecimiento.

El contraste con los primeros tiempos de la gestión Milei resulta cada vez más evidente. La vicepresidenta y el presidente compartieron una relación política estrecha durante la campaña y los primeros meses de gobierno, pero aquella imagen fue reemplazada progresivamente por una convivencia institucional marcada por diferencias públicas.

La ausencia de Villarruel en los actos oficiales recientes también expuso ese nuevo escenario. Mientras Milei encabezó las actividades junto a integrantes de su gabinete, la presidenta del Senado permaneció al margen y optó por reivindicar, en sus redes sociales, la figura del general José de San Martín y su defensa de la soberanía nacional.