La CGT prepara una demostración de fuerza y reclama protagonismo en el armado peronista de 2027

La CGT analiza realizar un acto multitudinario para el 17 de octubre con el objetivo de recuperar protagonismo político dentro del peronismo.

La exclusión de los dirigentes sindicales de recientes reuniones del PJ generó malestar y temor a quedar nuevamente relegados en las listas electorales.

La convocatoria de Axel Kicillof en La Matanza abrió una disputa interna sobre la conveniencia de realizar dos actos importantes durante el mismo día.

La dirigencia gremial mantiene posiciones diferentes frente a Kicillof y también analiza alternativas como Sergio Uñac, Sergio Massa, Dante Gebel y Jorge Brito.

El sindicalismo considera que el peronismo es necesario para competir contra Milei, pero sostiene que debe ampliarse hacia un frente opositor más amplio.

La principal demanda de la CGT apunta a recuperar participación en las decisiones políticas y asegurarse lugares relevantes en el armado electoral de 2027.

La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a diseñar una estrategia para recuperar protagonismo dentro del peronismo de cara a las elecciones de 2027. La central sindical analiza realizar un acto multitudinario el 17 de octubre, en el marco del Día de la Lealtad, con el objetivo de exhibir capacidad de movilización y enviar un mensaje directo a la dirigencia del PJ: el movimiento obrero pretende participar de las decisiones políticas y tener presencia en el armado electoral.

La decisión surgió después de una reunión de la mesa chica de la CGT, convocada tras el encuentro que mantuvieron los principales referentes del peronismo en Buenos Aires. La ausencia de representantes sindicales en esa cumbre generó malestar entre los dirigentes gremiales, que interpretaron la exclusión como una señal de que podrían volver a quedar relegados en las discusiones sobre candidaturas, estrategias electorales y distribución de espacios en las listas legislativas.

El eventual acto en una cancha de fútbol pretende convertirse en una demostración de fuerza. La idea es reunir a una importante cantidad de militantes y dirigentes gremiales para dejar en claro que la estructura sindical continúa siendo un actor relevante dentro del peronismo. El objetivo político es recuperar capacidad de negociación y evitar que las decisiones centrales sobre el futuro electoral del espacio sean tomadas exclusivamente por dirigentes partidarios.

Sin embargo, el plan enfrenta un obstáculo importante. Axel Kicillof también proyecta una concentración masiva en La Matanza para conmemorar el 17 de octubre. La coincidencia abrió una discusión dentro de la dirigencia sindical, debido a que algunos sectores consideran inconveniente que existan dos actos de gran magnitud el mismo día.

El problema no es solamente organizativo. Una eventual comparación entre las convocatorias podría convertirse en una medición de fuerzas entre el gobernador bonaerense y la conducción sindical. Por ese motivo, comenzó a analizarse la posibilidad de que la CGT adelante su actividad al viernes 16 de octubre o reduzca la escala del encuentro para evitar una competencia directa por la cantidad de asistentes.

La interna gremial también agrega complejidad al escenario. Héctor Daer, uno de los dirigentes sindicales más cercanos a Kicillof, impulsa la participación de la CGT en el acto del gobernador y considera que la presencia sindical podría fortalecer su posicionamiento político dentro del peronismo. Otros sectores, en cambio, prefieren mantener abiertas las opciones y esperar a que se defina el mecanismo de selección del candidato presidencial.

La falta de una candidatura unificada también atraviesa al movimiento obrero. Parte de la dirigencia gremial acompaña a Kicillof, mientras otros dirigentes observan con interés las posibilidades de Sergio Uñac y Sergio Massa. También existe un sector que sigue el proyecto electoral asociado al pastor Dante Gebel, que podría definir su futuro político durante los próximos meses.

A esas alternativas se sumó recientemente el nombre de Jorge Brito, quien comenzó a ser mencionado como posible candidato por fuera de las estructuras tradicionales. Su eventual proyecto buscaría captar a sectores desencantados con el Gobierno de Javier Milei y a votantes identificados con un peronismo no kirchnerista.

La dispersión de preferencias muestra que el sindicalismo todavía no encontró una figura capaz de reunir a sus distintas corrientes. Frente a esa incertidumbre, los dirigentes gremiales mantienen contactos con varios postulantes y evitan cerrar anticipadamente una alianza.

La estrategia sindical parte de una premisa: el peronismo continúa siendo indispensable para construir una alternativa electoral competitiva, pero por sí solo podría no alcanzar para derrotar a Milei. Por eso, dentro de la CGT gana fuerza la idea de construir un frente opositor amplio que incorpore a sectores políticos y sociales más allá del PJ.

En ese esquema, la elección del candidato estará vinculada tanto con su capacidad electoral como con su disposición a garantizar participación sindical. La dirigencia gremial busca que la futura conducción política del peronismo reconozca su estructura territorial y su capacidad de movilización, pero también pretende recuperar espacios institucionales que considera haber perdido.

El 17 de octubre aparece así como una primera prueba. Más allá de si finalmente la CGT comparte escenario con Kicillof, organiza un acto propio o modifica la fecha, la disputa revela una discusión más profunda: quién tendrá el poder de definir el rumbo del peronismo y quién ocupará lugares centrales en la construcción electoral de 2027.