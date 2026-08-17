Juventus vuelve a la carga por Dibu Martínez y Aston Villa ya analiza su reemplazo

El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez podría cambiar por completo en este mercado de pases. Aunque el arquero de la Selección Argentina todavía no sumó minutos oficiales desde la final del Mundial ante España, Juventus volvió a avanzar por su fichaje luego de que el entrenador Luciano Spalletti insistiera en la necesidad de contar con el argentino.

El técnico italiano considera que el marplatense puede aportar jerarquía, liderazgo y seguridad bajo los tres palos, por lo que la dirigencia de la Vecchia Signora decidió reactivar las negociaciones con Aston Villa.

Juventus y Aston Villa negocian por Dibu Martínez

Por estas horas, la diferencia económica entre ambos clubes es pequeña, aunque todavía impide cerrar el acuerdo. Aston Villa pretende una base de 10 millones de euros para dejar salir al arquero, mientras que Juventus presentó una oferta de 7 millones fijos más otros 3 millones en variables.

Desde Italia consideran que no sería conveniente elevar demasiado la propuesta debido a que Martínez disputó el Mundial con una molestia física en uno de sus dedos, un aspecto que el club analiza antes de concretar la operación.

Mientras las negociaciones avanzan, en Inglaterra ya trabajan ante la posibilidad de perder a una de sus principales figuras. Aston Villa tiene en la mira a Zion Suzuki como posible reemplazante del argentino.

El arquero japonés, actualmente en Parma, viene de tener una destacada actuación en el último Mundial y estuvo cerca de convertirse en jugador del Paris Saint-Germain, aunque la operación finalmente no se concretó.

Ante una eventual salida de Martínez, Aston Villa estaría dispuesto a realizar una importante inversión cercana a los 30 millones de euros para quedarse con Suzuki y resolver el futuro de su arco.

Dibu Martínez y un ciclo histórico en Aston Villa

Si finalmente se concreta su llegada a Juventus, Dibu Martínez cerrará una etapa de enorme importancia en el fútbol inglés. El arquero arribó a Aston Villa en septiembre de 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los referentes del equipo.

Desde su llegada, disputó 256 partidos oficiales con la camiseta de los Villanos y se transformó en uno de los grandes ídolos de la institución.

Su ciclo también quedó marcado por la obtención de la Europa League 2025-26, conquistada tras la victoria por 3-0 ante Friburgo en la final disputada en Estambul.

Ahora, Juventus busca cerrar la llegada del arquero argentino, mientras Aston Villa ya se prepara para un escenario que parecía difícil de imaginar: la salida de una de sus máximas figuras.