El DT de Recoleta, confiado en dar vuelta la serie de Sudamericana contra Boca

En el Estadio Defensores del Chaco, Recoleta de Paraguay recibe a Boca por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la misión de revertir el 3-1 sufrido en la Bombonera y mantener viva la ilusión de avanzar a los cuartos de final.

El conjunto paraguayo necesita ganar por dos goles de diferencia para llevar la serie a los penales, mientras que una victoria por tres o más tantos le permitiría clasificarse directamente.

En la previa del encuentro, Jorge González, entrenador de Recoleta, habló con TyC Sports y se mostró confiado en las posibilidades de su equipo. “Sabemos que la diferencia de dos es remontable en Asunción”, aseguró.

El técnico recordó que su equipo ya tuvo que afrontar situaciones adversas durante la competencia internacional y destacó la capacidad de sus jugadores para reaccionar: “En el plano internacional también ya arrancamos con goles en contra y tenemos la madurez necesaria. Sabemos que once contra once ganábamos 1-0 y creamos ocasiones que no pudimos aprovechar”.

González sabe que la tarea no será sencilla, pero mantiene la expectativa de conseguir una remontada histórica. “Esperamos estar a la altura del compromiso y poder tener un buen juego para pasar de fase. No será fácil: hay que ganar por dos goles y después intentar la hazaña de conseguir más y, si no, irnos a penales”, explicó.

Recoleta se prepara para una posible definición por penales

El entrenador paraguayo también reveló que el plantel trabaja desde hace varios días en la ejecución de penales, ante la posibilidad de que la serie deba definirse desde los doce pasos.

“Los chicos están muy motivados. En caso de que tengamos ejecución de penales, vienen practicando desde el día siguiente al partido”, contó González.

La preparación apunta a que sus futbolistas lleguen con confianza a un eventual desempate y puedan aprovechar la oportunidad de meterse entre los ocho mejores de la competencia.

Jorge González habló de los hinchas de Boca

Otro de los aspectos que tendrá la revancha será la presencia masiva de hinchas de Boca en el Defensores del Chaco. Se espera que alrededor de 20 mil simpatizantes xeneizes acompañen al equipo argentino en Paraguay.

González reconoció que su equipo está acostumbrado a jugar con mayoría de público visitante y aseguró que eso no representa un problema para sus futbolistas.

“No somos un equipo de hinchada abultada. Casi siempre tenemos hinchada en contra. Nos pasó en Brasil, con San Lorenzo y ahora con Boca. Con Santos incluso jugamos en la frontera con Brasil y se llenó de hinchas visitantes”, recordó.

A pesar de la desventaja en las tribunas, el técnico considera que un estadio colmado puede convertirse incluso en un estímulo para sus jugadores.

“Para nosotros es importante jugar con estadio lleno porque es una motivación extra para los chicos. Ya mostraron que están capacitados para superar cualquier tipo de presión, ya sea del público o del equipo rival”, concluyó.