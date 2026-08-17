Arsenal goleó al Manchester City y levantó la Community Shield

La tradicional final de la Community Shield, que enfrenta al campeón de la Premier League con el ganador de la FA Cup, tuvo una sede especial en esta edición: el Millennium Stadium de Cardiff. Después de dos décadas, la definición de la Supercopa inglesa volvió a disputarse en suelo galés y tuvo como campeón al Arsenal, que derrotó 3-0 al Manchester City.

El partido comenzó de manera inmejorable para los Gunners. Apenas habían transcurrido 26 segundos cuando Riccardo Calafiori apareció para definir con precisión y poner el 1-0. El gol tempranero sorprendió al conjunto dirigido por Pep Guardiola y le permitió al equipo de Mikel Arteta afrontar el encuentro con mayor tranquilidad.

Manchester City intentó reaccionar y tuvo en Phil Foden a uno de sus principales argumentos ofensivos, pero se encontró con un inspirado David Raya, que respondió cada vez que fue exigido.

Arsenal, en cambio, aprovechó sus oportunidades y amplió la diferencia a los 28 minutos. Tras una buena combinación ofensiva y un centro preciso, Kai Havertz apareció de cabeza para marcar el 2-0 y darle todavía más tranquilidad a su equipo antes del descanso.

Arsenal no le dio chances al City

El segundo tiempo comenzó con otro golpe para el conjunto de Guardiola. Apenas habían pasado tres minutos desde la reanudación cuando Martin Odegaard protagonizó una gran jugada individual y colectiva para marcar el 3-0.

El capitán del Arsenal dejó atrás a Gvardiol y luego superó a Gianluigi Donnarumma para sentenciar prácticamente la final. Además, el tanto significó el final de su sequía goleadora en lo que va de 2026.

Guardiola intentó cambiar el desarrollo del partido con modificaciones desde el banco, entre ellas el ingreso de Nico González, pero el Manchester City nunca consiguió encontrar los caminos para descontar.

Arsenal mantuvo el control durante buena parte del complemento e incluso tuvo oportunidades para ampliar todavía más la ventaja. El equipo de Arteta mostró solidez tanto en ataque como en defensa y evitó que el conjunto de Manchester pudiera meterse nuevamente en partido.

David Raya, otra de las figuras

Además de la contundencia ofensiva, David Raya fue una de las grandes figuras de la final. El arquero español respondió con seguridad ante los intentos del City y sostuvo su arco en cero, especialmente durante los minutos finales, cuando el equipo de Guardiola buscó al menos conseguir el descuento.

Con el 3-0 definitivo, Arsenal levantó la Community Shield y comenzó la temporada con un título. La victoria también representa una importante inyección de confianza para el equipo de Arteta, que mostró una actuación convincente ante uno de sus principales rivales en Inglaterra.

El conjunto londinense se quedó así con el primer título oficial de la temporada y envió una fuerte señal de cara a los desafíos que tendrá por delante.