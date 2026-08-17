La lista de invitados que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían armado para su boda: quiénes no estarían invitados

A cuatro meses del casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya avanzan con los preparativos de la celebración que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en Dock Haras, Exaltación de la Cruz. Mientras la pareja define los detalles del evento, uno de los aspectos que más llamó la atención es la supuesta lista de invitados.

Según trascendió en Puro Show (eltrece), la celebración reunirá a importantes figuras del mundo del espectáculo, la música y el fútbol, aunque también habría algunos famosos que quedarían fuera de la convocatoria.

Quiénes serían los invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

De acuerdo con la información difundida en el programa, María Becerra, Lisardo Ponce y La Joaqui serían algunos de los invitados del círculo cercano de Tini.

Por el lado de Rodrigo De Paul, en tanto, estarían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, además de David y Victoria Beckham.

También formarían parte de la celebración Paulo Dybala y Oriana Sabatini, quienes habrían tenido un papel importante en el reencuentro de Tini y De Paul después de su separación.

La pareja habría coincidido nuevamente durante el casamiento de Dybala y Sabatini, donde fueron vistos juntos por primera vez tras su ruptura.

A la lista también se sumarían Lele Pons, Stefi Roitman, Sergio “Kun” Agüero y otros integrantes de la Selección argentina.

Entre las figuras del espectáculo también aparecerían Susana Giménez y Alejandro Sanz. Sin embargo, la presencia del cantante español estaría en duda debido a un compromiso que tendría para esa fecha, cercana a su cumpleaños.

Los famosos que quedarían afuera de la boda

Más allá de los nombres que formarían parte de la celebración, también trascendieron algunas figuras que no serían invitadas al casamiento.

Una de ellas sería Cande Molfese, quien habría mantenido una relación cercana con Camila Homs durante el conflicto mediático que protagonizaron la modelo y Tini.

“Cuando fue lo de Cami Homs y Tini, ella se mostró cercana a Cami”, señalaron en el ciclo de espectáculos.

Otro de los casos mencionados es el de Emilia Mernes y Duki. Según la información difundida, ambos quedarían fuera de la celebración a raíz del conflicto que habría existido entre Tini y Emilia.

También estaría descartada la presencia de Marcelo Tinelli. Su ausencia estaría relacionada con la histórica tensión que mantendría con Alejandro Stoessel, padre de Tini.

La posible ausencia de los padres de Tini Stoessel

En paralelo, durante los últimos días también trascendió que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de Tini, no asistirían al casamiento.

La información fue mencionada en Intrusos (América TV), mientras que Pepe Ochoa también se refirió al conflicto familiar en El Ejército de LAM, el programa de streaming de Bondi Live.

Según el periodista, la distancia entre Tini y su padre tendría un trasfondo vinculado con cuestiones económicas y profesionales. En cuanto a su madre, el conflicto habría surgido a partir de la relación que la cantante mantuvo con Young Miko.

De todos modos, Tini eligió mantener el silencio sobre sus cuestiones familiares y no hizo declaraciones públicas sobre la supuesta ausencia de sus padres.

Cuándo y dónde será el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está prevista para el 19 de diciembre en Dock Haras, en Exaltación de la Cruz.

La celebración promete reunir a figuras destacadas del espectáculo, la música y el fútbol. Mientras avanzan los preparativos, la lista de invitados se convirtió en uno de los grandes focos de atención, tanto por las figuras que estarían presentes como por aquellas que, según trascendidos, quedarían afuera.