Maxi López habló sobre la versión de que le mandó fotos íntimas a una modelo uruguaya

Maxi López habló públicamente luego de las declaraciones de Anto Lima, la modelo uruguaya que aseguró haber mantenido conversaciones con el exfutbolista y afirmó que ambos habrían intercambiado imágenes íntimas.

Recién llegado a Buenos Aires desde Europa, López fue consultado por Infama (América) y negó conocer a la modelo. “No sé quién es Anto Lima, no pierdo el tiempo en polémicas. La gente que no conozco no se lleva mi energía”, respondió.

El exjugador de River también se refirió a su relación con Daniela Christiansson, con quien está en pareja desde hace más de una década y tiene dos hijos. “Hace 12 años que estamos juntos con Daniela y, a veces, con estas cosas que salen no perdemos el tiempo. Me quedo con el trabajo y con mi familia”, aseguró.

Qué había dicho Anto Lima sobre Maxi López

Las declaraciones de López se produjeron después de que Anto Lima hablara en LAM (América) y contara su versión sobre el supuesto contacto con el exfutbolista.

Según relató la modelo, López se habría comunicado con ella y le habría propuesto encontrarse en Buenos Aires. Además, afirmó que durante las conversaciones habrían intercambiado imágenes.

“Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada”, había contado Lima. También aseguró que recibió fotos de distinto tipo por parte del exjugador.

La versión de la modelo generó repercusión en redes sociales, especialmente por la relación que López mantiene desde hace años con Christiansson.

La respuesta de Maxi López

Ante la repercusión que tuvieron las declaraciones, López eligió desmarcarse de la polémica y sostuvo que no conoce a Lima.

Además, remarcó que prefiere concentrarse en su vida personal y profesional antes que involucrarse en rumores: “Me quedo con el trabajo y con mi familia”.

De esta manera, el exfutbolista negó públicamente las afirmaciones de la modelo uruguaya y dejó en claro que no tiene intención de continuar con el enfrentamiento mediático.