Incertidumbre en Vélez: Tigres de México avanzó por Guillermo Barros Schelotto

La tranquilidad que Vélez Sarsfield buscaba recuperar después del empate ante Boca quedó en segundo plano por una versión que llegó desde México. Mientras el equipo de Liniers prepara su próximo partido frente a Defensa y Justicia, Tigres UANL habría avanzado en las negociaciones para contratar a Guillermo Barros Schelotto.

Según trascendió desde el país azteca, las conversaciones estarían avanzadas y contarían con el aval del vicepresidente deportivo de Tigres, Gerardo Torrado. El dirigente, sin embargo, evitó confirmar el nombre del próximo entrenador y mantuvo la cautela: “Estamos trabajando en los últimos detalles y espero que pronto podamos anunciar quién será el nuevo entrenador”.

En paralelo, también trascendió que Carlos Valenzuela, dirigente de negocios de la institución mexicana, habría viajado a la Argentina con el objetivo de avanzar en las gestiones por el entrenador de Vélez, cuyo contrato con el club de Liniers se extiende hasta diciembre.

Por qué Tigres busca a Guillermo Barros Schelotto

Tigres quedó sin entrenador luego de la salida de Guido Pizarro, quien decidió abandonar el cargo después de un comienzo irregular en el torneo mexicano, con una derrota y un empate.

A esa situación se sumaron la eliminación en la Leagues Cup y una nueva caída en el campeonato local, factores que aceleraron la búsqueda de un reemplazante.

En las últimas horas también fueron mencionados como candidatos los colombianos Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio, aunque Barros Schelotto sería el principal apuntado por la dirigencia del conjunto de Monterrey.

La situación de Guillermo Barros Schelotto en Vélez

La posibilidad de una salida genera incertidumbre en Vélez, aunque desde el entorno del club confían en que Barros Schelotto respetará el contrato que tiene vigente hasta diciembre.

El entrenador atraviesa además un semestre complejo en Liniers, marcado por las numerosas bajas que sufrió el plantel y la falta de incorporaciones importantes para compensar las salidas.

Ante este escenario, el técnico debió recurrir a los juveniles y trabajar con un plantel reducido. Pese a las dificultades, el cuerpo técnico continúa enfocado en el campeonato y en el próximo compromiso frente a Defensa y Justicia.

Las próximas horas serán clave en Vélez

El futuro de Guillermo Barros Schelotto podría definirse en los próximos días. Mientras en México aseguran que Tigres avanza por el entrenador, en Vélez esperan mantener la calma y conocer de primera mano cuál es la postura del técnico.

El próximo partido ante Defensa y Justicia y las declaraciones de Barros Schelotto después del encuentro podrían aportar nuevas pistas sobre su futuro.