Rafaela suma más de 5.000 metros de ciclovías para impulsar una movilidad sustentable

Desde el comienzo de la gestión del intendente Leonardo Viotti, el Municipio de Rafaela trabaja en el fortalecimiento de una movilidad sustentable, con obras destinadas a ampliar y conectar la red de ciclovías y ciclocarriles en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los principales proyectos es la ciclovía del Ferrocarril Belgrano, que se ejecuta con aportes del Programa de Obras Urbanas (POU) del Gobierno de Santa Fe. La obra contempla 1.300 metros de ciclovía y 175 metros de ciclocarriles, con una traza de 2,40 metros de ancho que permitirá la circulación en ambos sentidos.

La intervención permitirá completar la conexión de la red de ciclovías que atraviesa Rafaela de noreste a sudoeste. El proyecto surgió a partir de un workshop realizado en junio de 2024, organizado de manera conjunta por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).

Los trabajos no se limitan a la construcción de la traza. El proyecto también contempla una puesta en valor integral del entorno ferroviario, con nueva iluminación y espacios de permanencia pensados para que los vecinos puedan disfrutar y apropiarse del sector.

Más ciclovías en el oeste de Rafaela

En paralelo, avanzan los trabajos para incorporar 3.500 metros de ciclovía en el oeste de la ciudad. La nueva infraestructura se desarrolla sobre los canteros centrales de las avenidas 500 Millas Argentinas y Podio, en el tramo comprendido entre Ernesto Salva y Comtesse.

La obra cuenta con aportes del Gobierno provincial, en el marco de los Juegos Suramericanos, e incluye la ejecución de la carpeta de hormigón, con ancho variable, además de mobiliario urbano y señalización vertical y horizontal.

A estas intervenciones se suma la etapa final de la obra del ciclocarril perimetral de la Plaza 25 de Mayo, que incorporará otros 650 metros a la red de movilidad sustentable de Rafaela.

En conjunto, las obras representan más de 5.000 metros de nueva infraestructura para bicicletas y forman parte de una estrategia orientada a promover una movilidad más segura y amigable con el ambiente.

Además de facilitar los desplazamientos en bicicleta, estos proyectos buscan recuperar espacios públicos, generar nuevos lugares de encuentro y favorecer la convivencia, la recreación y el desarrollo social y cultural de la ciudad.