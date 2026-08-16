Comienza una nueva entrega del refuerzo alimentario

Desde el martes 18 al lunes 31 de agosto, de 7:30 a 12:00, en Santos Vega 435, la Municipalidad de Rafaela llevará a cabo una nueva entrega del refuerzo alimentario.

La distribución se realizará tomando como referencia la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, el calendario será el siguiente: el martes 18, lo harán los documentos terminados en 0; el miércoles 19, en 1; el jueves 20, en 2 y viernes 21, en 3.

En tanto, el lunes 24 corresponderá a los documentos finalizados en 4; en martes 25, en 5; el miércoles 26, en 6; el jueves 27, en 7; el viernes 28, en 8; y el lunes 31, en 9.

Además, desde el Municipio se recuerda a las personas beneficiarias que deberán concurrir con una bolsa reutilizable para retirar los alimentos. Esta medida forma parte de una campaña de concientización ambiental que comenzó a implementarse en el mes de enero, cuando se entregaron bolsas de tela para acompañar el retiro de los módulos alimentarios.

A partir de esta nueva entrega, se solicita que cada persona lleve su propia bolsa, promoviendo hábitos más sostenibles y reduciendo el uso de nuevos materiales, además de contribuir al cuidado del ambiente.

Es importante aclarar que la entrega se realizará únicamente a las personas titulares del beneficio que concurran de manera personal con el DNI (última versión). Se exceptúa de esta condición a las personas mayores de edad consideradas de riesgo y a las personas con discapacidad; en esos casos podrá asistir un familiar, quien deberá presentar el DNI del beneficiario.