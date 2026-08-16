Distrito Joven avanza en Rafaela: comenzó la forestación del nuevo espacio

Distrito Joven dio este sábado un nuevo paso en su desarrollo con el inicio de la etapa de forestación. Tres camiones arribaron al predio ubicado en el oeste de Rafaela con los primeros ejemplares que serán incorporados al proyecto.

Entre las especies que llegaron se encuentran jacarandás, que pasarán a formar parte del espacio verde previsto para este sector de la ciudad.

La incorporación de los árboles constituye uno de los avances más visibles sobre el terreno y se suma a las distintas obras que ya se encuentran en marcha dentro del desarrollo.

El proyecto contempla la creación de un importante espacio verde, que será uno de los ejes del futuro Distrito Joven y contará con sectores destinados al encuentro, la recreación y las actividades al aire libre.

Con la llegada de estos primeros ejemplares, comienza a tomar forma el componente paisajístico del proyecto, que prevé una transformación progresiva del predio durante los próximos años.

De esta manera, los camiones que arribaron con los árboles marcaron un nuevo hito en la transformación del oeste de Rafaela y en la consolidación de uno de los desarrollos urbanos previstos para la ciudad.