Hospital Jaime Ferré: una nueva donación de órganos permitirá ayudar a tres pacientes

El equipo del Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela realizó este sábado por la tarde un nuevo operativo de donación de órganos. El procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre distintos servicios de la institución y el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), dependiente del Ministerio de Salud de Santa Fe.

El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, destacó la importancia de este tipo de procedimientos para fortalecer la capacidad de los hospitales públicos de alta complejidad. Según explicó, contar con los recursos, la tecnología y los equipos capacitados permite que estos procesos puedan desarrollarse dentro de la red provincial y, en este caso, generar una nueva oportunidad para tres personas que esperan un trasplante.

La directora del Hospital Jaime Ferré, Natalia Weppler, también resaltó el trabajo realizado por los profesionales de la institución. Señaló que detrás de cada operativo existen horas de capacitación, entrenamiento y coordinación entre los distintos servicios.

En ese sentido, destacó que la posibilidad de llevar adelante estos procesos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) demuestra que la atención de alta complejidad no depende únicamente de la infraestructura y la tecnología, sino también de la preparación de los equipos y de su capacidad para trabajar de manera articulada.

Segundo operativo de donación de órganos del año

Weppler señaló que este fue el segundo operativo de donación de órganos realizado en el Hospital Jaime Ferré durante 2026, luego de un procedimiento de donación de tejidos llevado adelante una semana antes.

La directora puso especialmente en valor el acompañamiento a las familias de los donantes, que atraviesan situaciones de profundo dolor y, aun así, hacen posible que otras personas puedan acceder a una nueva oportunidad de vida.

Por su parte, la directora del Cudaio, Cecilia Andrada, informó que durante este año el Jaime Ferré ya concretó dos procesos de donación de órganos y uno de donación de tejidos.

A nivel provincial, Santa Fe lleva realizados 76 procesos de donación durante 2026, cifra que la ubica en el segundo lugar a nivel nacional.

Andrada también destacó el trabajo articulado entre los hospitales públicos santafesinos y recordó que, en uno de los procesos de donación en asistolia controlada realizados durante el año, fue fundamental la participación del Jaime Ferré en la recepción de un donante derivado desde el Hospital Regional de Ceres, que posteriormente fue trasladado al Hospital Cullen para la ablación.

El operativo realizado este sábado se desarrolló además en el marco del Programa de Ablación Hepática Regional del Cudaio, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad quirúrgica de los efectores de distintas regiones mediante acompañamiento especializado.

Capacitación y acompañamiento durante todo el proceso

Desde la UCI, la médica Patricia Álamo destacó el orgullo del equipo por participar de estos procedimientos junto al Cudaio y por contribuir a que personas que necesitan un trasplante puedan tener una nueva oportunidad.

La enfermera Rocío Gómez explicó que el personal de enfermería tiene un rol central durante todo el proceso, desde el seguimiento permanente de los parámetros del paciente hasta el acompañamiento de su familia.

“Cada vez que hay una ablación nos comprometemos a cuidar al paciente hasta el último momento y acompañar a su familia que atraviesa un momento muy doloroso”, señaló.

También remarcó la importancia de la donación como un acto solidario que, dentro del marco establecido por la ley, permite que quienes se encuentran en lista de espera puedan acceder a un trasplante.

Finalmente, la enfermera Georgina Vargas destacó la capacitación continua que realizan junto con trabajadores de la guardia, cuidados intermedios y terapia intensiva. Según explicó, esta formación permite al personal estar mejor preparado para atender a pacientes críticos que, en determinadas circunstancias, pueden convertirse en donantes.

De esta manera, el Hospital Jaime Ferré continúa fortaleciendo su capacidad para participar en procesos de donación y trasplante, a partir del trabajo conjunto entre sus equipos de salud y los organismos provinciales especializados.