Juan Argañaraz: "Viotti tuvo un primer año muy flojo"

En una extensa entrevista exclusiva con R24N, el diputado provincial Juan Argañaraz, referente del espacio Inspirar, repasó los principales temas de la actualidad política de Santa Fe y del país. En un mano a mano sin restricciones, el legislador, que transita su segundo mandato en la Cámara de Diputados provincial, dejó definiciones sobre su presente político, sus proyectos de cara al futuro y la realidad que atraviesa la provincia.

A lo largo de la conversación, Argañaraz explicó cómo viene creciendo Inspirar, el espacio político que conduce, y aseguró que el objetivo es continuar consolidando una alternativa basada en principios y valores que, según remarcó, "no están sujetos a negociación". Para el diputado, la política debe recuperar la cercanía con la gente y volver a representar las demandas reales de la sociedad.

Durante la entrevista también habló de sus aspiraciones políticas y del desafío de ampliar la presencia territorial de su espacio en toda la provincia, convencido de que existe un importante sector de santafesinos que busca una opción diferente a las estructuras tradicionales.

El análisis de la gestión del intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, ocupó un capítulo importante del diálogo. Argañaraz expresó sus coincidencias con algunas decisiones de la administración municipal, aunque también marcó diferencias y señaló aspectos que, a su entender, requieren correcciones para mejorar la gestión.

En el plano nacional, el legislador se refirió al gobierno del presidente Javier Milei. Reconoció coincidencias con varias de las transformaciones impulsadas por la administración nacional, pero aclaró que también mantiene diferencias en determinados temas, dejando en claro que su respaldo a algunas políticas no implica resignar una posición crítica cuando considera que es necesario.

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro también fue motivo de análisis. Argañaraz realizó un balance del rumbo que lleva adelante la administración provincial y expuso su visión sobre los desafíos que Santa Fe debe enfrentar en materia institucional, económica y de desarrollo.

La seguridad, una de las principales preocupaciones de los santafesinos, fue otro de los ejes centrales de la entrevista. El diputado analizó la situación actual de la provincia, evaluó las políticas implementadas y planteó cuáles considera que deben ser las prioridades para combatir el delito y recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.

Con definiciones políticas, proyectos, críticas y propuestas, Juan Argañaraz protagonizó una entrevista exclusiva con R24N en la que habló de todo: el crecimiento de Inspirar, sus objetivos personales, la gestión de Viotti, el gobierno de Pullaro, sus coincidencias y diferencias con Javier Milei y los principales desafíos que enfrenta Santa Fe.