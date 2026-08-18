Defensa del Consumidor de Santa Fe ya recibió más de 7.400 reclamos en lo que va del año

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe registró 7.465 denuncias entre enero y julio de 2026, según el último balance difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Durante ese período, el organismo también logró cerrar 595 expedientes mediante acuerdos entre las partes, una de las herramientas utilizadas para resolver conflictos vinculados con relaciones de consumo.

La cantidad de reclamos acumulados en los primeros siete meses del año representa el 76,9% de todas las denuncias registradas durante 2025. El dato evidencia el elevado nivel de utilización de los mecanismos provinciales destinados a proteger a los consumidores y canalizar sus reclamos.

Julio marcó un nuevo récord

Dentro del período analizado, julio fue el mes con mayor cantidad de denuncias de 2026, al concentrar el 13,4% del total de presentaciones realizadas.

El crecimiento de los reclamos refleja, además, una mayor utilización de las vías formales para resolver inconvenientes entre consumidores y proveedores de bienes y servicios.

Desde la Provincia destacan que los acuerdos alcanzados permiten avanzar en la solución de los conflictos sin necesidad de extender los procedimientos, ofreciendo una alternativa para que las partes puedan llegar a un entendimiento.

Con más de siete mil denuncias acumuladas antes de finalizar el tercer trimestre, el sistema provincial de Defensa del Consumidor mantiene un alto nivel de actividad y se encamina a superar ampliamente la cantidad de presentaciones registradas durante el año pasado.