Se conocieron detalles de la autopsia de Hayden Panettiere

En las últimas horas trascendieron los primeros detalles de la autopsia de Hayden Panettiere, la actriz estadounidense que murió este domingo a los 36 años. El informe preliminar no permitió determinar todavía cuál fue la causa de su fallecimiento.

Según informó la revista People, la oficina forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, confirmó que no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber provocado o contribuido a la muerte.

“Hoy se realizó la autopsia. No se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento”, señaló el forense Mike Ellis en un comunicado.

Sin embargo, la investigación continúa abierta. La causa y la forma de la muerte todavía están pendientes de estudios adicionales, por lo que las autoridades aún no brindaron una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Cómo fueron los últimos momentos de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur, donde se encontraba alojada temporalmente.

Aunque por el momento no se estableció qué provocó su muerte, el portal especializado TMZ consultó a una fuente cercana a la actriz que aportó algunos detalles sobre sus últimos días.

Según ese testimonio, Panettiere había manifestado fuertes dolores de espalda recientemente, situación por la que había tenido que realizarse distintos estudios médicos.

El sábado, un día antes de su muerte, la actriz viajó desde Los Ángeles hasta Greenville junto a su novio, Brian Hickerson.

Al día siguiente, un amigo que no fue identificado se comunicó con el servicio de emergencias 911 para alertar que una persona tenía “un paro cardíaco” y que había “una mujer inconsciente”.

Las autoridades confirmaron que el llamado se produjo a las 13.51 del domingo, debido a que la actriz no respondía. El episodio ocurrió en una residencia de Greenville, donde Panettiere se había instalado temporalmente.

De acuerdo con TMZ, presuntamente habría sido su pareja quien realizó el llamado a emergencias, aunque este dato no fue confirmado oficialmente por las autoridades.

Los intentos por reanimar a la actriz

Tras recibir el aviso, los equipos médicos llegaron rápidamente al lugar y comenzaron las maniobras de reanimación.

Los paramédicos utilizaron soporte vital cardíaco avanzado, un procedimiento que incluye técnicas de reanimación cardiopulmonar, medicación, asistencia respiratoria y monitoreo cardíaco.

Durante aproximadamente media hora realizaron compresiones torácicas con el objetivo de recuperar la actividad cardíaca, pero los esfuerzos no tuvieron éxito.

Finalmente, Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 14.32 del domingo.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan los resultados de los estudios complementarios para determinar qué provocó exactamente el fallecimiento de la actriz