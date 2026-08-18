Los Leones enfrentan a Países Bajos por el Mundial 2026

Los Leones volverán a jugar este martes en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino se medirá con Países Bajos por la segunda fecha del Grupo A, en un encuentro fundamental para sus aspiraciones de avanzar a la próxima instancia.

El partido se disputará desde las 13 (hora argentina) en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen y podrá verse en vivo por ESPN 2. También estará disponible a través de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

Los Leones buscan otro triunfo para acercarse a la clasificación

El equipo dirigido por Lucas Rey llega con confianza después de comenzar el torneo con una contundente victoria por 3-0 frente a Japón.

Países Bajos también tuvo un debut auspicioso y goleó 5-1 a Nueva Zelanda. De esta manera, ambos seleccionados acumulan tres puntos y lideran el Grupo A, aunque los neerlandeses ocupan el primer lugar por diferencia de goles.

El partido tendrá un valor especial, ya que el ganador quedará clasificado para la siguiente fase, en la que los ocho mejores equipos volverán a distribuirse en dos grupos de cuatro para definir a los semifinalistas.

Argentina buscará repetir el buen rendimiento mostrado en su debut y conseguir una victoria que le permita quedar cada vez más cerca de la lucha por el título mundial.

La lista de Los Leones para el Mundial

El plantel argentino está conformado por Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate.

Como reservas aparecen Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Cómo continúa el Mundial para Argentina

Los seleccionados que finalicen primero o segundo del Grupo A avanzarán a la siguiente fase, que estará compuesta por dos zonas de cuatro equipos.

En el Grupo E, Argentina se enfrentará a los dos rivales que no haya enfrentado durante la primera ronda. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales.

Por el contrario, aquellos equipos que terminen terceros o cuartos en sus respectivas zonas deberán disputar una instancia para definir las posiciones del noveno al decimosexto puesto.

Por eso, el encuentro ante Países Bajos representa una oportunidad importante para Los Leones. Una victoria les permitiría mantener el puntaje ideal y quedar muy cerca de asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo.

Fixture y resultados del Grupo A

Fecha 1

Países Bajos 5-1 Nueva Zelanda

Argentina 3-0 Japón

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Japón: martes 18 de agosto, 4.30, en el Wagener Hockey Stadium.

martes 18 de agosto, 4.30, en el Wagener Hockey Stadium. Argentina vs. Países Bajos: martes 18 de agosto, 13, en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3